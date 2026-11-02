CAMPAGNANO – L’AUTO-BUNKER CON PULSANTE SEGRETO PER NASCONDERE LA DROGA. ARRESTATO IL PRESUNTO AUTORE DEL REATO. 

Comunicato stampa

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di preservare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne di origini albanesi, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata sul territorio di Campagnano di Roma durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio su strada. Il giovane è stato fermato a bordo di un’auto e, insospettiti da alcune anomalie nelle rifiniture interne del veicolo e da una strana tensione del ragazzo durante l’ispezione, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione che ha fatto emergere una vera e propria modifica: incassato nella plancia sul lato passeggero, dietro le plastiche del cruscotto, era stato ricavato artigianalmente un doppiofondo invisibile.

Un vano ermetico a prova di perquisizione superficiale, accessibile soltanto azionando uno specifico congegno di sblocco meccanico nascosto a bordo. Scattato il meccanismo, il cruscotto si è aperto rivelando un carico di droga pronto per rifornire la piazza locale: oltre 35 g di cocaina, già ripartiti e termosaldati in 43 dosi e 10 g di hashish.

Il 21enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Bracciano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.