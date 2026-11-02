ControlliAmoCi”: a Cerveteri misurazioni gratuite della glicemia con Croce Rossa Italiana

_Venerdì 6 novembre al Mercato settimanale di Cerveteri gazebo dedicato alla prevenzione. Promotrice dell’iniziativa, la Consigliera comunale Adele Prosperi: “Appuntamento importante per la nostra salute”_

Una mattinata dedicata alla salute, alla prevenzione e alla sensibilizzazione. A Cerveteri, dopo il successo e il consenso riscosso negli scorsi mesi, torna “controlliAmoci”, iniziativa organizzata e promossa dalla Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi insieme a Croce Rossa Italiana – Comitato Locale S. Severa / S. Marinella, che avrà luogo venerdì 6 novembre nella Piazza del Mercato settimanale in Largo Almuneacar. Dalle ore 09:00 e per tutta la mattinata, il personale di Croce Rossa effettuerà misurazioni gratuite della glicemia, della pressione e offrirà un consulto medico e infermieristico alla cittadinanza. L’iniziativa è totalmente gratuita e non necessita di prenotazione.

“Un rapporto di collaborazione proficua per la cittadinanza che prosegue con il Comitato di Santa Severa – Santa Marinella di Croce Rossa Italiana, una realtà preziosa nel nostro territorio e nella nostra città – ha dichiarato la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi – anche questa volta, riservando una grande attenzione al nostro territorio hanno immediatamente accolto l’invito ad organizzare una giornata di sensibilizzazione e prevenzione gratuita per i cittadini di Cerveteri. Il mio invito è quello di partecipare numerosi: si tratta di un’iniziativa totalmente gratuita importante per la salvaguardia della propria salute”.

“Colgo l’occasione – conclude la Consigliera comunale Adele Prosperi – per fare un ringraziamento davvero sincero e di cuore a tutti i volontari e al personale medico messoci a disposizione da Croce Rossa Italiana per questa giornata e alla Presidente del Comitato di Santa Severa – Santa Marinella Rosanna Saba, preziosa con la sua attività e il suo senso di appartenenza in tantissime iniziative tra cui quella che proponiamo venerdì al mercato. Croce Rossa anche nel nostro territorio da tantissimi anni rappresenta un punto di riferimento, una vera e propria istituzione per quanto riguarda il Volontariato, il sociale e l’assistenza alla popolazione. A tutti loro, il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che sempre svolgono”