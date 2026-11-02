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Carta “Dedicata a te”: elenco dei beneficiari disponibile sul sito del Comune di Cerveteri, ecco le modalità di fruizione

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Comunicato stampa

Operativa da mercoledì 4 novembre, prevede due ricariche da 500euro per fare la spesa negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa

È pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri la graduatoria degli aventi diritto della carta “Dedicata a te”, il bonus stanziato dal Governo attivo già da diversi anni a sostegno dei nuclei familiari con difficoltà socio economiche.

Operativa da mercoledì 4 novembre, prevede due ricariche da 500euro ciascuna per un importo complessivo di mille euro per consentire di fare la spesa negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

I nuovi beneficiari potranno ritirare la carta presso gli uffici postali presentando il proprio codice della carta riportato nell’elenco, mentre chi ha già beneficiato della misura nelle precedenti edizioni e risulta confermato per il biennio 2026-2027 riceverà invece la ricarica direttamente sulla carta già in possesso, senza necessità di ritirarne una nuova.

La prima ricarica è prevista a novembre 2026 e per non perdere il credito sarà necessario effettuare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2026, mentre la seconda tranche sarà erogata ad aprile 2027 e la prima spesa andrà effettuata entro il 31 agosto 2027. L’intero importo disponibile sulla carta dovrà comunque essere speso entro il 10 ottobre 2027.

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