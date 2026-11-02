“Novembre di lettere”, un mese di incontri con gli autori e di cultura in città

Comunicato stampa

Civitavecchia, 2 novembre 2026 — Prende il via venerdì 6 novembre “Novembre di lettere”, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia: sei appuntamenti lungo il mese, tra la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale Alessandro Cialdi ( piazza Calamatta 18 ) e la Cittadella della Musica (via Gabriele D’Annunzio 2).

In programma incontri con gli autori, la presentazione di una rivista, uno spettacolo di musica e una conferenza dedicata alla storia della città. Questo il calendario:

Venerdì 6 novembre, ore 17, Biblioteca Cialdi: incontro con l’autore Simone Pangia, “La grammatica feroce”.

Martedì 10 novembre, ore 17, Biblioteca Cialdi: incontro con Stefano Mappa, “Diario di viaggio in Guadalupa”, modera Paola Liberatori.

Venerdì 13 novembre, ore 17, Cittadella della Musica: presentazione della rivista “Il Leggendario”, con l’editrice Manuela Serantoni e l’illustratrice Roberta Angeletti.

Domenica 15 novembre, ore 18.30, Cittadella della Musica: lo spettacolo “Nel Blu”, edizioni Jean Luc Bertoni.

Martedì 17 novembre, ore 17, Biblioteca Cialdi: incontro con Stefano Bufi, “Se non io chi”, in dialogo con il critico letterario Filippo La Porta.

Mercoledì 18 novembre, ore 17.30, Cittadella della Musica: “1656. Peste a Civitavecchia, dagli scritti di Giovanni Battista Bindi”, a cura di Gino Turchetti.

“Novembre di lettere” raccoglie sotto un unico filo un mese di appuntamenti nati in luoghi diversi della città,” dichiara l’assessora alla Cultura Stefania Tinti. “Sono incontri pensati per chi ama leggere e per chi ha voglia di ascoltare, un modo semplice per tenere vive la Biblioteca e la Cittadella e per dare spazio agli autori e alle storie del territorio. Si comincia venerdì 6 novembre, e contiamo di vedere molte persone. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al personale dell’ufficio cultura e della Biblioteca Comunale A. Cialdi per il grande impegno profuso nell’organizzare questi preziosi appuntamenti culturali per la città”