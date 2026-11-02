La Sagra della Castagna, il cuore della tradizione e dell’identità di Manziana

Ci sono manifestazioni che, con il passare degli anni, diventano molto più di un appuntamento in calendario. Entrano a far parte della storia di un paese, ne custodiscono i ricordi, ne raccontano le tradizioni e contribuiscono a rafforzarne il senso di appartenenza. La Sagra della Castagna di Manziana è senza dubbio una di queste.

Anche l’edizione 2026, che si è svolta dal 16 al 18 ottobre, ha confermato il valore di una manifestazione che affonda le proprie radici in una tradizione ultradecennale e che continua ad attirare visitatori da Manziana e da numerosi altri comuni del territorio. Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il legame tra la comunità e uno dei simboli più rappresentativi della propria identità, trasformando le vie del paese in un luogo di incontro, festa e condivisione.

Ma la Sagra della Castagna non è soltanto un’occasione per celebrare uno dei prodotti più legati alla storia e alla cultura locale. È soprattutto un percorso di riscoperta: dei luoghi storici, delle antiche usanze, dei mestieri e dei saperi che hanno caratterizzato la vita di Manziana. Un patrimonio che rischierebbe di perdere visibilità senza occasioni capaci di riportarlo al centro dell’attenzione e di trasmetterlo alle nuove generazioni.

Particolare attenzione è stata dedicata ai più giovani attraverso visite guidate rivolte alle scolaresche.

Un’iniziativa pensata per accompagnare bambini e ragazzi alla scoperta dei luoghi, delle storie e delle radici del proprio paese, affinché possano conoscere e riconoscere il patrimonio culturale di Manziana come parte della propria identità.

Perché custodire una tradizione significa anche trasmetterla a chi, domani, sarà chiamato a mantenerla viva.

La manifestazione ha rappresentato inoltre un’importante occasione di promozione per il tessuto economico locale. Commercianti, artigiani e attività del territorio hanno contribuito a costruire un’esperienza che va oltre il programma degli eventi, dando spazio alle produzioni, alla creatività e alle competenze locali. Un coinvolgimento fondamentale, perché una festa di paese è davvero patrimonio di tutti quando riesce a mettere in rete le energie e le realtà che ogni giorno animano la comunità.

Il valore culturale e turistico della Sagra ha trovato riconoscimento anche nel sostegno di ARSIAL e della Regione Lazio, a testimonianza dell’importanza di manifestazioni che contribuiscono a promuovere le identità locali, le tradizioni e le risorse dei territori.

L’edizione 2026 ha così confermato la capacità della Sagra di tenere insieme passato e presente, tradizione e innovazione, cultura e partecipazione. Un risultato reso possibile dal contributo di quanti, a diverso titolo, hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione e di tutti coloro che hanno scelto di viverla e condividerla.

La Sagra della Castagna è, prima di tutto, una storia collettiva: quella di una comunità che riconosce nelle proprie radici un valore da custodire e che continua a raccontarsi, con orgoglio, a chi viene a scoprirla.