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Infinity Dance

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Trent’anni di danza ad Anguillara: il ballo come inclusione, benessere e condivisione

Non soltanto una scuola di danza, ma un luogo nel quale il ballo diventa occasione di incontro, benessere e inclusione. È questa la filosofia che da trent’anni accompagna l’attività di Caterina Boldrini, fondatrice e insegnante di Infinity Dance ad Anguillara Sabazia. Una storia iniziata nel 1995, nata da una passione che Caterina coltiva fin da bambina: i primi passi nelle balere con i genitori, il primo valzer con suo padre, poi lo studio, la formazione, l’esperienza agonistica e l’insegnamento. Una vera gavetta, iniziata affiancando per un anno gratuitamente un’insegnante e proseguita con corsi, diplomi e una formazione continua. Già molti anni fa L’agone raccontava la “Katy Dance”, primo nome della scuola, nata e gestita insieme al fratello Daniele. Poco dopo sarebbe diventata Infinity Dance, nome ideato proprio da lui, dando continuità a un percorso portato avanti insieme per molti anni. Nel tempo la scuola ha aperto le proprie attività a persone di età ed esperienze differenti, lavorando anche con la terza età e facendo dell’inclusione uno dei suoi punti centrali. Ragazzi con autismo, sindrome di Down o altre fragilità partecipano, quando le condizioni lo consentono, alle attività insieme agli altri allievi. Al termine di un saggio, la mamma di uno di loro scrisse a Caterina: «Grazie per farci sentire famiglie come le altre». Accanto ai corsi di Caterina collaborano oggi Alessandro per il country, Paola per il tango argentino e Pino per la salsa cubana. Non mancano danze coreografiche, manifestazioni e iniziative solidali ad Anguillara e nei paesi limitrofi. «Mi piace dare felicità alle persone e trasmettere quello che piace a me», racconta Caterina. Una frase che racchiude il senso di questi trent’anni: far muovere le persone, ma soprattutto farle stare bene insieme.

Paola Forte

Sedi Infinity Dance:
Anguillara Sabazia – Via Monti Sabatini 2
Bracciano – Via Cupetta delle Cartiere 1
Osteria Nuova – Via Lamon 15
Info e iscrizioni: info@infinitydance.it – Tel. 334 952 8741

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