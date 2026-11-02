Storia e scoperta del territorio: successo a Cerveteri per le auto d’epoca della Legendary Classic Cars Bracciano e Fondazione Sforza Ruspoli

Comunicato stampa

Oltre 40auto d’epoca hanno invaso Piazza Aldo Moro nella mattinata di sabato 31 ottobre. La Fondazione Sforza Ruspoli ringrazia il Presidente della Legendary Classic Carmine Fallarino e tutti gli intervenuti

La storia dell’automobilismo britannico ha fatto tappa a Cerveteri: in una splendida mattinata di sole, sabato 31 ottobre oltre 40auto d’epoca appartenenti alla Legendary Classic Cars Bracciano, hanno fatto sosta in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, ospiti della Fondazione Sforza Ruspoli.

L’iniziativa, nata dalla volontà di voler visitare la storica dimora aperta al pubblico e visitabile appartenente alla Famiglia Sforza Ruspoli, rientrava all’interno dell’ottava edizione del British Day Preview – Concorso di eleganza e bellezza, una rassegna che ha portato a Cerveteri nomi che hanno fatto la storia dei motori inglesi, tra cui Jaguar, Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, Lotus, Morgan, Austin e la storica ed intramontabile Mini.

“Un’iniziativa che avevamo estremamente a cuore – dichiarano dalla Fondazione Sforza Ruspoli – perché rappresentava per noi un’occasione per far conoscere ad un pubblico tutto nuovo, proveniente da tutto il Lazio e anche da alcuni paesi stranieri, la storia del nostro Castello e del mai dimenticato Principe Don Sforza Ruspoli e in generale il territorio di Cerveteri. A questo, si è aggiunta un’importante opportunità di incontro e convivialità per il Centro Storico: davvero un bel colpo d’occhio dalle scalinate di Piazza Aldo Moro vedere l’arrivo di questi gioiellini dell’automobilismo inglese e i tanti appassionati e curiosi che le attendevano trepidanti per scattare una foto o semplicemente per ammirarle da così vicino. Con il Legendary Classic Cars Bracciano c’è un rapporto solido e un’amicizia che dura da tempo: già in passato infatti avevano scelto Cerveteri e la nostra realtà per trascorrere una giornata culturale diversa dal solito ed è per noi un onore che abbiano nuovamente voluto venire in città e nella nostra Fondazione. Saranno sempre i benvenuti per giornate di spessore e di rilievo come quella vissuta sabato insieme”.

“Con l’occasione – concludono dalla Fondazione Sforza Ruspoli – ci teniamo a ringraziare il Presidente della Legendary Classic Cars Bracciano Carmine Fallarino e tutti i partecipanti con le loro autovetture: un ulteriore grazie è per il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che ci ha onorati della sua presenza, portando il saluto della città ai nostri ospiti che auspichiamo vogliano tornare a Cerveteri anche in futuro. Come Fondazione, saremo sempre a disposizione per aprire le porte della nostra realtà a chiunque voglia portare al nostro territorio momenti culturali di spessore e valenza come questi, ma anche a chi semplicemente, desidera far conoscere qualcosa di nuovo a chi non ha ancora avuto la possibilità di vedere il patrimonio artistico, storico e culturale della città”.