Lago di Bracciano, una stagione che lascia il segno

Turismo, cultura e solidarietà: il Consorzio valorizza le tre sponde del lago.

Dalla primavera ai primi giorni d’autunno, la Motonave Sabazia II, gestita dal Consorzio Lago di Bracciano, ha accolto famiglie, coppie, gruppi di amici e numerosi turisti stranieri, attratti dal piacere di scoprire il lago dall’acqua, tra il castello di Bracciano, il borgo di Anguillara e il profilo di Trevignano. Intorno alla navigazione è cresciuto un calendario di iniziative che ha portato cultura e spettacolo su tutte e tre le sponde.

La navigazione ha avuto anche un valore sociale, grazie alle uscite dedicate ai centri anziani del territorio, all’associazione I Ragazzi della Luce, vicina ai giovani pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, alla Fondazione HEAL e ad altre realtà impegnate nel sostegno ai ragazzi in difficoltà.

Il 16 luglio Il Battello della Lettura, promosso dalla Biblioteca Comunale di Bracciano, ha trasformato la motonave in una sala di lettura galleggiante. Il 1° agosto, per la Notte Blu, la Sabazia II ha offerto navigazioni serali gratuite nel golfo di Trevignano, regalando la vista del paese illuminato dal lago. Tra agosto e settembre, Cabaret sul Battello ha animato quattro serate in partenza da Bracciano: dai Sequestrattori al Mago Lupis, fino a Giugliarelli e Catalano, comicità e magia hanno viaggiato sull’acqua.

Il Ferragosto di Trevignano ha regalato una delle immagini più suggestive dell’estate. Dopo la processione verso il molo, la Cattedrale di Luce, installazione galleggiante di Angelo Russo dedicata all’Assunta, ha attraversato il golfo scortata da oltre quaranta barche illuminate, davanti a migliaia di spettatori, fino ai fuochi finali. Un momento reso possibile anche dal Consorzio, che ha rinnovato il ponte galleggiante. Il 30 agosto Hero Bracciano – L’impresa del Lago, patrocinata dal Consorzio, ha coinvolto le rive dei tre comuni con la sfida di Umberto Casani, che ha completato a nuoto il giro del lago.

Settembre ha intrecciato storia, fotografia e musica. Il 18, con Archeobattello, il professor Giuseppe Cordiano ha guidato i passeggeri tra le antiche civiltà del lago, prima di un’apericena nella sede del Consorzio. Il giorno dopo, all’ex Idroscalo degli Inglesi, si è aperta la quarta edizione di Immagini sul Lago – Festival della Fotografia: tredici mostre tra Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano e Vigna di Valle e, per l’inaugurazione, un giro gratuito in motonave. Il 25 settembre, al Teatro I Soldati di Anguillara, Cantando Francesco ha ripercorso le canzoni di Guccini con la voce di Mauro Alessandri e i Freshwater Jazz Players, tra stand e associazioni locali, in una serata realizzata dal Consorzio.

Dall’8 all’11 ottobre, Opera Boat ha trasformato la Sabazia II in un suggestivo palcoscenico galleggiante davanti a Trevignano Romano. Quattro appuntamenti musicali al tramonto hanno regalato al pubblico un’esperienza particolare, tra musica, teatro e il paesaggio del lago.

Dalla navigazione agli eventi, dalle iniziative culturali a quelle solidali, la stagione ha unito persone e luoghi lungo tutte e tre le sponde. Ora la Sabazia II riposa all’ormeggio. Ma il lago non chiude mai davvero il sipario: in primavera torneranno le partenze, nuovi incontri e nuove storie da raccontare, ancora una volta dall’acqua.