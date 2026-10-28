SCONTRI MILANO: FIDANZA (FDI) A FILOROSSO (RAI 3): “WEEKEND TRANQUILLO GRAZIE A POLIZIA E DECRETO SICUREZZA. OGGI L’EUROPA PARLA DI MILANO COME DI PARIGI”

Comunicato stampa

«Oggi parliamo di un weekend particolarmente tranquillo e non ci sono state violenze come quelle della settimana precedente. Abbiamo avuto una serie di piazze molto calde, ma il fatto che abbiamo vissuto un fine settimana diverso da quello precedente è perché un’ottima azione di Polizia ha consentito di neutralizzare la persona che stava per dare ordini di assembramenti nelle piazze che sarebbero diventate violente; grazie al Decreto Sicurezza che ha consentito alle forze dell’ordine di fare fermi preventivi e impedire ulteriore violenza, e anche al rafforzamento delle forze dell’ordine che ha avuto un importante effetto deterrente».

Lo ha dichiarato questa sera Carlo Fidanza, eurodeputato di Fratelli d’Italia, intervenendo a Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone in prima serata su Rai 3 e RaiPlay.

Fidanza ha poi lanciato un monito sul rischio che il fenomeno osservato in altri Paesi europei possa radicarsi anche in Italia: «Oggi l’Europa parla di Milano e ne parla come di Parigi. Quello che succede in Francia noi purtroppo lo seguiamo a distanza di qualche tempo».

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, «quello che non si vuole vedere è ciò che sta avvenendo in larga parte dell’Occidente, in Europa, in Francia e ora anche da noi: una saldatura pericolosissima tra gli ambienti antagonisti dell’estrema sinistra, i maranza che diventano la carne da macello, l’avanguardia violenta che si accoda e usufruisce delle piazze organizzate in maniera più o meno pacifica dall’antagonismo di sinistra e poi la copertura della sinistra politica e intellettuale».

L’europarlamentare ha quindi accusato la sinistra di non cogliere la portata del fenomeno: «Se la sinistra italiana continua a sottovalutare questa saldatura e questo legame sempre più stretto ci avviciniamo al baratro. E la prima vittima sarà proprio la sinistra, perché non c’è niente di più lontano dalla sinistra relativista italiana ed europea che l’islamismo radicale».

Infine, Fidanza ha sottolineato la necessità di distinguere tra protesta legittima e violenza organizzata: «La sinistra non vuole fare i conti con queste piazze e non vuole distinguere tra il egittimo manifestare dei manifestanti pacifici e la manovalanza degli islamisti che ci odiano».