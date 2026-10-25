SORRISO DIVERSO ROMA AWARD 2026

Comunicato stampa

Il cinema sociale incontra le istituzioni alla Festa del Cinema di Roma

Alla premiazione con la madrina Anna Mazzamauro, gli interventi di Maurizio Merli e Paolo Giuntarelli. Nel messaggio di Federico Mollicone il riconoscimento a un Premio capace di unire qualità artistica e sensibilità sociale.

Roma, 25 ottobre 2026

Il valore del cinema come strumento di inclusione, conoscenza e partecipazione è stato al centro della cerimonia della XVI edizione del Sorriso Diverso Roma Award, svoltasi venerdì 23 ottobre alla Libreria Auditorium Notebook, nell’ambito delle Risonanze della Festa del Cinema di Roma. L’evento ha visto la partecipazione della madrina Anna Mazzamauro, del presidente del Premio Diego Righini e della direttrice artistica Paola Tassone.

A sottolineare il legame tra cinema, istituzioni e impegno sociale sono stati gli interventi di Maurizio Merli, vicepresidente Ita.C.A. – Associazione Italiana Cinema e Audiovisivo, che riunisce produttori indipendenti ed è promotrice della nuova legge sul cinema, la cui approvazione è prevista per il prossimo 3 novembre, e di Paolo Giuntarelli, direttore della Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport della Regione Lazio. Due contributi significativi per una manifestazione che promuove il linguaggio audiovisivo come spazio di confronto sui diritti, sulle fragilità e sul valore delle differenze.

Alla manifestazione è stato indirizzato anche il messaggio di Federico Mollicone, presidente della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, che ha richiamato la funzione pubblica e pedagogica della cultura, esprimendo attenzione e apprezzamento per le iniziative capaci di coniugare qualità artistica e sensibilità sociale. “Iniziative di questo spessore, che impreziosiscono la Festa del Cinema di Roma, dimostrano come il linguaggio cinematografico sappia farsi motore di un cambiamento profondo”, ha scritto Mollicone nel saluto rivolto agli organizzatori, alla giuria e ai partecipanti.

A ricevere il riconoscimento al Miglior Film Italiano è stato Dove batte il cuore di Francesco Patierno, mentre il premio al Miglior Film Straniero è andato a The Secret Reading Club of Kabul di Shakiba Adil ed Elina Hirvonen. Il Premio Under 35 è stato assegnato a The State of Us di Jake Harvey e Ollie Gardner; una menzione speciale è andata a Un altro giorno insieme di Alessandro Guida. Quattro opere che, attraverso storie e linguaggi diversi, raccontano la libertà, la forza dei legami e il diritto al futuro.

Il Sorriso Diverso Roma Award è promosso dall’Università Cerca Lavoro, presieduta da Ilaria Battistelli, e realizzato in collaborazione con Dream On, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Lazio, il patrocinio di Rai per la Sostenibilità ESG e la partecipazione di Rai Pubblica Utilità in qualità di media partner.