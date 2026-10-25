“Ama Lei” inaugura a Trevignano Romano il primo Gruppo di Lettura dedicato ai temi della violenza di genere

Sabato pomeriggio, nei locali della Biblioteca Comunale di Trevignano Romano, si è svolto il primo appuntamento di un nuovo ciclo di Gruppi di Lettura promosso dall’Associazione Ama Lei.

Ad aprire e condurre l’incontro è stata la presidentessa dell’associazione, Cinzia Spaccatrosi, che ha illustrato l’attività svolta da Ama Lei sul territorio dal 2015. L’associazione si occupa di contrasto alla violenza di genere attraverso l’ascolto e il sostegno alle donne che chiedono aiuto, ma porta avanti anche un’importante azione di prevenzione, in particolare nelle scuole, attraverso attività rivolte ai più giovani. Tra i servizi offerti figurano supporto psicologico e assistenza legale, entrambi completamente gratuiti, oltre a iniziative dedicate all’autodifesa.

Da sempre realtà itinerante, Ama Lei ha trovato dal 4 luglio una sede stabile proprio nei locali della biblioteca comunale di Trevignano Romano, dove è attivo uno sportello di ascolto aperto al territorio.

La bibliotecaria Claudia Soccorsi, introducendo le motivazioni che hanno portato alla nascita di questo percorso culturale, ha elencato i quattro libri scelti per il ciclo d’incontri: Stai zitta e L’ho uccisa perché l’amavo di Michela Murgia, quest’ultimo scritto insieme a Loredana Lipperini, il romanzo Fortunata di Roberta Cosimo e la raccolta di racconti L’amore rubato di Dacia Maraini.

La lettura di alcuni brani tratti dalle opere selezionate ha dato vita a un dibattito partecipato e ricco di spunti di riflessione sui temi affrontati. A contribuire al coinvolgimento del pubblico sono state soprattutto le intense interpretazioni di Stefania De Michele, che con sensibilità e partecipazione ha accompagnato i presenti attraverso le pagine delle diverse autrici.

A chiudere l’incontro è stata la lettura di Donne in rinascita, toccante poesia di Diego Cugia, proposta dalla stessa lettrice e attrice Stefania De Michele e accolta con grande apprezzamento. Una conclusione particolarmente significativa per una serata che ha saputo coniugare cultura, consapevolezza e impegno sociale.

Il primo appuntamento è andato in archivio con un bilancio positivo e con la promessa di nuovi momenti di confronto e condivisione nei prossimi incontri del Gruppo di Lettura.

Lorenzo Avincola redattore L’agone