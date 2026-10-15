Convegno «La libertà sottratta, passo dopo passo» – Anguillara Sabazia, 29 novembre 2026

Comunicato stampa
La libertà sottratta, passo dopo passo
Manipolazione tossica e narcisismo. Dal controllo nelle relazioni alle sue conseguenze: evidenze,
prevenzione e tutela.
Ideazione, organizzazione e moderazione: Ilaria Morelli, criminologa investigativa forense e
grafologa forense.
Data: domenica 29 novembre 2026.
Orari: accoglienza dalle ore 9:30; inizio alle ore 10:00; conclusione prevista alle ore 13:30.
Sede confermata: sala comunale Ex Consorzio Agrario, Via Anguillarese 145, Anguillara Sabazia
(Roma).
Accesso: gratuito e aperto alla cittadinanza.
Finalità e impostazione
Il convegno nasce per offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione e confronto sulle
dinamiche di controllo nelle relazioni, sui loro effetti e sulle possibilità di prevenzione e tutela.
L’obiettivo è aiutare il pubblico a riconoscere comportamenti e segnali, distinguendo l’analisi dei
fatti dalle etichette attribuite alle persone.
Il percorso mette in dialogo criminologia, psicologia, psicoterapia, scienze forensi, diritto ed
esperienza delle reti di supporto. Il linguaggio sarà accessibile e gli interventi fondati sulle
diverse competenze professionali dei relatori. Il confronto finale consentirà di raccogliere
domande del pubblico.
Frase guida: “Dare il nome corretto ai comportamenti, prima ancora di dare un’etichetta alle
persone”.
Organizzazione e partecipazione istituzionale
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La disponibilità della sala è stata confermata dal Comune il 5 ottobre 2026. Sono in corso il
raccordo organizzativo con i relatori e le interlocuzioni con istituzioni, Forze dell’Ordine,
associazioni e realtà di volontariato. Eventuali patrocini e loghi saranno riportati nei materiali
soltanto dopo le rispettive autorizzazioni.
1522 NUMERO ANTIVIOLENZA E STALKING
Gratuito – attivo 24 ore su 24
La partecipazione delle istituzioni e dei servizi del territorio intende favorire una conoscenza
concreta degli strumenti di prevenzione, ascolto e tutela. L’eventuale presenza di rappresentanti
e la disponibilità a intervenire saranno concordate con i rispettivi enti, nel rispetto delle
competenze e degli impegni di servizio.
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Ilaria Morelli | Convegno del 29 novembre 2026
Programma e contenuti degli interventi
Sono previsti saluti istituzionali, subordinati alla disponibilità degli invitati, apertura e
moderazione di Ilaria Morelli, gli interventi seguenti e uno spazio conclusivo per le domande del
pubblico. Il coffee break è previsto dopo l’intervento di Stefano Callipo.
Lea Verrino e Federica Di Pietrantonio
La trappola invisibile: criminologia e fasi della manipolazione.
Anna Maria Casale
Narcisismo e dinamiche relazionali: comprendere il controllo senza ridurre una persona a
un’etichetta.
Loredana Petrone
Vivere una relazione di controllo: effetti psicologici e difficoltà nel chiedere aiuto.
Stefano Callipo
Patogenesi e rischio suicidario nella violenza di genere.
Marina Baldi
Dalla narrazione all’evidenza: fatti, interpretazioni e metodo forense.
Pierina Manca
Riconoscere le condotte e cercare tutela: i primi passi.
Antonello Viola
Dalla condotta al rilievo penale: fatti e documentazione.
Rocco Micale
Penelope Lazio ODV: il ruolo della rete nelle situazioni di scomparsa.
Simona Buonocore
Quando una donna scompare: dal controllo nella relazione alla manipolazione della narrazione.
Raccordo con il Comune
Restano da concordare le modalità operative di utilizzo della sala, la capienza, l’accessibilità e le
dotazioni tecniche; l’eventuale patrocinio comunale e l’autorizzazione allo stemma; la
disponibilità per i saluti istituzionali e la diffusione attraverso i canali e gli spazi autorizzati.
Anguillara Sabazia, 5 ottobre 2026
Ilaria Morelli
Ideatrice, organizzatrice e moderatrice
Criminologa Investigativa Forense e Grafologa Forense