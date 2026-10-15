HomeEventi

Banco Alimentare presenta la 30ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, alla presenza dell’Assessore regionale Massimiliano Maselli

0
124

Comunicato stampa

Lunedì 19 ottobre alle ore 15, presso la Sala Tevere della Giunta Regionale del Lazio (via Cristoforo Colombo, 212 – Roma), sarà presentata la 30ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma il prossimo 14 novembre.

L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere la storia di un gesto di solidarietà che solo nel Lazio coinvolge 5000 volontari, raccoglie 346 tonnellate di cibo, raggiunge oltre 110.000 persone in condizioni di bisogno.

INTERVENTI

Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio

Marco Picciaia, Presidente Banco Alimentare del Lazio ODV

Massimo Tomassini, Responsabile regionale Colletta Alimentare

Articolo precedente
Presentazione del ROMANZO “IL PARADISO È QUI (E ANCHE L’INFERNO)” di Gabriella Maramieri – alla Mondadori di Cerveteri
Articolo successivo
Nasce il nuovo centro moderato: siglata l’intesa politico-programmatica tra REA e DC in vista delle prossime elezioni

Ultimi articoli

Politica

Nasce il nuovo centro moderato: siglata l’intesa politico-programmatica tra REA e DC in vista delle prossime elezioni

Eventi

Presentazione del ROMANZO “IL PARADISO È QUI (E ANCHE L’INFERNO)” di Gabriella Maramieri – alla Mondadori di Cerveteri

Eventi

Convegno «La libertà sottratta, passo dopo passo» – Anguillara Sabazia, 29 novembre 2026

Territorio

Fosso di salvaguardia di Valcanneto: iniziati i lavori di messa in sicurezza e consolidamento post-maltempo

Eventi

Fabrizio Mastropietro, Michael Magnesi e il laboratorio per bambini di Sonic: tris di eventi da Mondadori Bookstore Cerveteri

Carica altri