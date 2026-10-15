Banco Alimentare presenta la 30ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, alla presenza dell’Assessore regionale Massimiliano Maselli

Comunicato stampa
Lunedì 19 ottobre alle ore 15, presso la Sala Tevere della Giunta Regionale del Lazio (via Cristoforo Colombo, 212 – Roma), sarà presentata la 30ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma il prossimo 14 novembre.
L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere la storia di un gesto di solidarietà che solo nel Lazio coinvolge 5000 volontari, raccoglie 346 tonnellate di cibo, raggiunge oltre 110.000 persone in condizioni di bisogno.
INTERVENTI
Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio
Marco Picciaia, Presidente Banco Alimentare del Lazio ODV
Massimo Tomassini, Responsabile regionale Colletta Alimentare