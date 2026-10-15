Presentazione del ROMANZO “IL PARADISO È QUI (E ANCHE L’INFERNO)” di Gabriella Maramieri – alla Mondadori di Cerveteri

Comunicato stampa

GIOVANE HOLDEN EDITORE

Verrà presentato venerdì 30 ottobre alle ore 18, presso la libreria Mondadori di Cerveteri

Sposata a un importante editore, Gabri firma una rubrica di viaggi, in cui suggerisce ai lettori mete affascinanti nei posti più incantevoli del pianeta. Il lavoro di giornalista le piace, ma il marito la sprona a sviluppare il suo talento letterario e la convince a frequentare una scuola di scrittura creativa, in mezzo a giovani molto più motivati di lei. In una Roma danarosa, popolata da figure che al gravoso lavoro editoriale alternano misteriosi impegni mondani, la vita apparentemente perfetta della protagonista subisce una brusca sterzata. Il mondo sicuro e confortevole in cui è vissuta finora, rischia di crollarle addosso. Ma è proprio così? Tra ironia, intuizioni poetiche e una buona dose di ottimismo, Gabri inizia invece il suo coraggioso percorso di rinascita. E nessuno può fermarla.