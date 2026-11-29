Comunicato stampa

Far incontrare il saper fare artigiano con l’impegno sociale del territorio per costruire nuove forme di volontariato d’impresa.

Con questo obiettivo, presso l’hub Lazio Artigiana a Viterbo, lo scorso venerdì si è svolto un originale “speed date” promosso dalla CNA di Viterbo e Civitavecchia, insieme a CSV Lazio e TEU – Tuscia Europa.

L’evento rappresenta il momento operativo di una progettualità avviata circa un anno fa per approfondire il rapporto tra mondo produttivo e Terzo Settore, portando il tema del volontariato d’impresa fuori dai tavoli istituzionali e traducendolo in opportunità concrete anche per le piccole realtà imprenditoriali.

Un percorso condiviso, ideato e alimentato con costanza da Chiara De Carolis (CSV Lazio), Raimondo Raimondi (Lab TEU) in sinergia con la CNA territoriale.

Ad aprire i lavori è stato Attilio Lupidi, segretario della CNA di Viterbo e Civitavecchia, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “La CNA ha sempre sostenuto questo percorso, un impegno che è parte integrante della nostra Carta dei Valori. Per noi è fondamentale fare da ponte tra le imprese e il mondo associativo: mettere in rete competenze ed esperienze significa generare valore condiviso a beneficio dell’intera comunità”.

Protagonisti del pomeriggio sono state le imprese, Cinzia Chiulli di Cinzia Chiulli Percorsi Artistici, Daniela Lai di Daniela Lai Bottega d’arte, Luigi Cuppone del Laboratorio Linfa, Alessio Pagliara di Promotuscia e Patrizia Rocchetti di FerroVivo, che hanno dialogato con i rappresentanti di nove associazioni: Viterbo con Amore, ANGSA Viterbo APS, Vitersport, GAVAC, ENPA Viterbo, L’Altro Circolo, AMAN, AUSER Viterbo, Semi di Pace OdV

Seduti l’uno di fronte all’altro ai diversi tavoli, artigiani e gruppi di associazioni si sono confrontati in un ritmo serrato: dopo una breve presentazione iniziale dell’impresa, i partecipanti hanno pescato a turno delle carte contenenti domande mirate, con un solo minuto di tempo a testa per rispondere. Un’occasione informale per raccontarsi senza l’obiettivo immediato di chiudere un accordo, ma per annotare intuizioni, affinità e disponibilità su un’apposita scheda promemoria, prima del segnale che invitava le associazioni a ruotare verso un nuovo tavolo.

Questo appuntamento non rappresenta un punto di arrivo, ma solo il primo tassello di un percorso strutturato che la CNA di Viterbo e Civitavecchia, insieme ai partner del progetto, intende portare avanti per trasformare queste occasioni di dialogo in collaborazioni durature a beneficio del territorio.