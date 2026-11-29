“Ho saputo che ti candidi a sindaco”, disse Giovanni, avvicinandosi al tavolino d’angolo del Four Friends. “Ti va di rispondere a qualche domanda per l’Agone?”

“Con piacere,” rispose Silvio, aprendo le braccia, “accomodiamoci, ti offro la colazione.”

Ordinarono. Giovanni tirò fuori dalla cartella un taccuino e una penna.

“Cominciamo”, iniziò, “se vincerai, che cosa farai nei primi cento giorni?”

Silvio annuì, grave.

“Prima di tutto, creare le condizioni perché i primi cento giorni si inseriscano armonicamente in una visione di lungo periodo.”

“Cioè farai delle cose che serviranno a fare altre cose.”

“Vedo che hai colto lo spirito.”

Giovanni annotò. Per un attimo ebbe l’impressione di aver capito. Poi gli passò.

“E la viabilità? C’è un piano?”

“La viabilità è un tema centrale, che richiede ascolto, attenzione e programmazione coerente.”

“Sì, ma quali saranno gli interventi?”

“Quelli che emergeranno da un’approfondita valutazione delle necessità.”

“Chi la farà questa valutazione?”

“Un tavolo.”

“Uhm”, borbottò Giovanni che cominciava a capire l’antifona, “il bilancio comunale. L’hai studiato?”

“Ritengo indispensabile conoscere gli strumenti che consentono una corretta lettura della realtà amministrativa.”

“Quindi sì?”

“Il vero tema è coglierne il significato complessivo.”

Giovanni provò a coglierlo in castagna.

“A quanto ammonta il debito del Comune?”

“Le cifre sono importanti, ma acquistano valore solo in un contesto più ampio.”

“Certamente! E il contesto quanto vale?”

“Tanto quanto la capacità di interpretarlo.”

Il cappuccino arrivò in quel momento, con una schiuma così perfetta che Giovanni esitò a rovinarla. Silvio, invece, la salutò come un vecchio elettore: con un sorriso gioviale.

“Va bene”, tentò Giovanni. “Quali spese ridurrai?”

“Non parlerei di riduzioni, ma di ottimizzazione delle risorse.”

“Quali risorse?”

“Quelle disponibili.”

Giovanni provò a cambiare il verso della domanda.

“E quali spese aumenterai?”

“Quelle che sarà opportuno rafforzare.”

“Quali?”

“Le più strategiche.”

“Strategiche per cosa?”

“Per il raggiungimento degli obiettivi.”

Giovanni posò la penna e si concesse il cornetto, giudicandolo l’unico interlocutore sincero del tavolo.

Fissò negli occhi Silvio e chiese:

“Proviamo con una domanda semplice. Aumenterai le tasse?”

“Ogni valutazione fiscale deve trovare un equilibrio tra sostenibilità e attenzione ai cittadini.”

Giovanni si appoggiò allo schienale.

“Silvio, posso dirti una cosa da amico? Finora non mi hai dato una sola risposta.”

Silvio sorrise con infinita benevolenza.

“Capisco l’osservazione. Ma chi si candida a guidare una comunità non deve fornire risposte frettolose: deve costruire percorsi di riflessione condivisa.”

“E cosa significa?”

“Esattamente ciò che ho appena detto.”

Giovanni contemplò il taccuino desolato.

“Silvio, io non so cosa scrivere su cosa pensi di strade, debito, tasse e bilancio.”

“Ovvio, perché ogni questione merita il giusto approfondimento”, rispose Silvio guardando l’orologio.

“Accidenti, si è fatto tardi e la preparazione della campagna elettorale mi attende”, si alzò e infilò la giacca. “Mi dispiace lasciarti. Devo andare. Ma mi pare che abbiamo chiarito ampiamente ogni aspetto fondamentale.”

Giovanni provò a fermarlo.

“Silvio, veramente non ho capito niente.”

“Giovanni, non fare il modesto! Sei un grande giornalista e le tue domande mi hanno permesso di illustrare compiutamente il mio programma che gli elettori potranno leggere dal tuo articolo su l’Agone e che certamente condivideranno. Sono convinto che con il tuo articolo non sarà nemmeno necessario diffondere il mio programma elettorale.”

In quel momento si avvicinò il cameriere, con l’aria di chi ha ascoltato tutto da dietro il bancone e ne ha fatto tesoro.

“Tutto di vostro gradimento?”

“Eccellente”, rispose Silvio. “Un ambiente accogliente favorisce sempre il confronto costruttivo.”

“Siamo lieti.”

Giovanni dovette ammettere che era vero: cappuccino da manuale, cornetti scomparsi in pochi minuti, sedie comode e atmosfera di quelle in cui si perdona quasi tutto. Quasi.

Il cameriere posò il conto sul tavolo.

“Con calma. Sono sette euro e cinquanta.”

Silvio strinse la mano a entrambi e si avviò verso l’uscita con il passo di chi lascia dietro di sé un’eredità di idee.

“Credo che il valore di un conto non possa essere ridotto a una mera quantificazione economica”, disse e la vetrata si richiuse dietro di lui.

Il cameriere restò in silenzio, poi annuì lentamente.

“Capisco.”

Giovanni sentì rinascere la speranza.

“Davvero?”

“No. Volevo solo provare anch’io a rispondere come lui.”

Dalla vetrata, Giovanni lo vide fermarsi sul marciapiede, salutare un passante, indicargli con ampio gesto la città intera e allontanarsi, dispensando promesse che non avrebbe mai saputo mantenere.

“Sette e cinquanta,” ripeté il cameriere, con garbo, riportandolo alla realtà.

“Però qui,” disse Giovanni, porgendogli il denaro, “almeno si sa quanto si paga e che cosa si riceve.”

“Al Four Friends il programma è molto semplice”, rispose il cameriere. “Si mangia bene, si chiacchiera tra amici e il conto lo si salda. Nessuna riflessione condivisa.”

“E funziona?”

“Da anni: noi la trasparenza ce l’abbiamo scritta col gesso e da anni regge a ogni elezione… scusi, a ogni colazione.”

Giovanni rise, lasciò due euro di mancia e infilò il taccuino in tasca.

Quella sera, in redazione, il pezzo sarebbe uscito con un titolo solo, senza sottotitolo e senza correzioni:

“Il programma sarà reso noto.”

Sotto, in corpo minore, l’indirizzo del Four Friends per chi voglia fare colazione in un locale che risponde alle domande.

Riccardo Agresti