Post di FB di Paolo De Santis Capo Reparto in pensione sommozzatore e SAF dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma

IERI salvataggio ..tanta acqua, tutto il giorno bagnati fradici, tanto freddo, tanto fango, tanta fatica ……ma un solo obbiettivo comune salvare la vita a Sissy cagnolina ferita e bloccata in una grotta su zona impervia a Lenola LT. Non e stato semplice ma….ce l abbiamo fatta

Paolo De Santis: ci siamo mossi come volontari di PC , utilizzando telecamere e con una( punta di lancia) ovvero con Marta Petrucci,una speleologa con formazione ed esperienza decennale esplorativa, ed una conformazione fisica che le consente di muoversi con disinvoltura in questi meandri ipogei dalle sezioni ridotte. Inoltre abbiamo utilizzato telecamere sonda e procedure di sicurezza , ci siamo mossi avanzando step by step con sistemi di calata e recupero e contrassicurazione nel meandro che ci ha concesso uno slargo tale di permettere alla nostra speleologa di invertire la marcia , poi con telecamere dotate di prolunga abbiamo individuato il cane in un pozzetto di circa 2m, a seguire con del cibo la nostra punta è riuscita a farlo avvicinare e agganciarlo sulla sua stessa linea di corda ,dopodiché li abbiamo recuperati entrambi in superficie , abbiamo operato in condizioni ambientali pessime, ma sebbene fossimo volontari eravamo tutti professionisti del soccorso, che hanno risposto sempre su base volontaria ad un appello.

In definitiva abbiamo concordato prima di operare, un piano di lavoro e di emergenza con comunicazioni costante a mezzo radio per monitorare le condizioni di benessere della nostra punta

Sapevamo quello che stavamo facendo e abbiamo portato a termine il recupero nonostante altri avessero tentato e abbandonato o al più rimandato i tentativi di recupero

Non è servito fare disostruzione, ma semplicemente utilizzare risorse tecnologiche ed umane in grado di muoversi in quel particolare ambiente ipogeo.

Posso dirti che magari con un pò più di difficoltà ma anch’io avrei potuto forzare il meandro fino allo slargo senza troppi problemi (sono 63 kg. Contro i 47 della nostra punta).

Quindi per noi oggi è stata una grande soddisfazione salvare la vita alla cagnolina, la quale ,viste le condimeteo che stanno imperversando sulla zona non sarebbe arrivata a domani.