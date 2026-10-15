Fosso di salvaguardia di Valcanneto: iniziati i lavori di messa in sicurezza e consolidamento post-maltempo

Comunicato stampa

Sono in corso a Valcanneto i lavori per la messa in sicurezza e rifacimento del Fosso di Salvaguardia. Nei giorni scorsi, a seguito del forte temporale verificatosi nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre, si era verificato il cedimento di un tratto murario dello stesso, al quale sono immediatamente seguiti sopralluoghi a cura dell’Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri. A questi, stante l’improrogabilità dell’intervento, l’Ente aveva attivato la procedura della somma urgenza, dando dunque il via ai lavori.

“Doveroso sottolineare come la pioggia caduta la scorsa settimana in pochissime ore è stata al di sopra di ogni previsione: con fatica si ricorda un temporale di tale entità – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – emergenza maltempo a cui sostanzialmente il nostro territorio ha ben tenuto. Per ciò che riguarda il Fosso di Salvaguardia di Valcanneto lo avevamo detto sin dalle prime ore post-temporale che avremmo agito con estrema rapidità ed urgenza ed oggi hanno preso il via i lavori. Ringrazio per questo il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni, il Funzionario il Geometra Enzo Bollella e tutto l’Ufficio Opere Pubbliche, che in queste ore hanno davvero lavorato con grande intensità per far sì che in neppure 48ore dal sopralluogo prendessero al via i lavori”