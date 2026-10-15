Fabrizio Mastropietro, Michael Magnesi e il laboratorio per bambini di Sonic: tris di eventi da Mondadori Bookstore Cerveteri

Comunicato stampa

Domani, venerdì 16 ottobre c’è Fabrizio Mastropietro con “Lanzarote non è la fine”. Sabato spazio al pugilato con Michael Magnesi e domenica protagonisti i bambini insieme a Sonic

Tre appuntamenti assolutamente da non perdere alla Mondadori Bookstore di Cerveteri. I librai Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti aspettano amici, clienti e cittadini a tre iniziative per tutti i gusti: storie d’amore e di rinascita, imprese sportive e un divertentissimo laboratorio creativo per bambini. Tutte iniziative, come sempre, ad ingresso libero e gratuito.

Domani, venerdì 16 ottobre alle ore 18:00 ad aprire “la batteria” di incontri letterari è Fabrizio Mastropietro con il suo primo romanzo dal titolo “Lanzarote non è la fine”, un racconto personale, il viaggio di un padre di tre figli insieme alla moglie dopo due anni di crisi, tra paure, dialoghi, momenti fortemente emotivi che condurranno l’autore ad un cammino di riconciliazione.

Sabato 17 ottobre, sempre alle ore 18:00 a salire “sul ring di Mondadori” sarà Michael Magnesi, campione di pugilato e detentore del record di 25 vittorie consecutive, che si racconterà con il libro “Volevo solo diventare campione del mondo”. Sarà un Michael a cuore aperto: un tour lungo una vita intera, una carriera costellata di titoli e successi, svelando aneddoti e momenti di vita dentro e fuori dal ring, tra sogni e ambizioni di un giovane ragazzo partito dalla provincia di Roma e giunto a rappresentare con grande orgoglio l’Italia in giro per il mondo!

Domenica 18 ottobre invece a prendersi la scena saranno i bambini: dalle ore 11:00 nuovo laboratorio creativo con “SONIC”, una mattinata per stare insieme, socializzare e fare amicizia! Per partecipare al laboratorio per bambini, prenotazione al numero 0687081325 o via email a mondadoribookstorecerveteri@gmail.com

“Proseguono gli appuntamenti in libreria – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti – un mese di ottobre iniziato in maniera straordinaria con il Prof. Vincenzo Schettini e che sta proseguendo con grandissima partecipazione di pubblico a tutte le iniziative. Un pubblico trasversale, dagli adulti ai ragazzi fino ai bambini, ogni volta è sempre un bel momento culturale vedere così tante persone scegliere di trascorrere un pomeriggio tra i libri e in compagnia di nuovi autori. Vi aspettiamo e vi ricordiamo che come sempre, tutti gli appuntamenti sono ad ingresso e partecipazione gratuita”.