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Cerveteri: PROIEZIONE GRATUITA del film I DIARI DI MIO PADRE

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Comunicato stampa

Sabato 17 ottobre, alle ore 17:00, presso il Cinema Moderno di Cerveteri (via A. Diaz, 29), ci sarà l’anteprima assoluta dell’Euro Balkan Film Festival con la PROIEZIONE GRATUITA del film I DIARI DI MIO PADRE alla presenza del regista Ado Hasanović.

Il film racconta il *genocidio di Srebrenica*. La proiezione sarà preceduta da un dibattito, moderato da me, alla presenza di Mario Bova, Direttore Artistico del Festival, Antonio Badalamenti, produttore Palomar e di un rappresentante della Roma Lazio Film Commission.

 

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