HomeTerritorio

Bracciano: restituire spazi alla comunità

0
152

Dalla pagina Facebook del sindaco

Restituire spazi alla comunità significa investire nel futuro della città.
Il Palazzetto Starnoni, che abbiamo trovato abbandonato e vandalizzato, sta tornando a nuova vita grazie a un intervento di riqualificazione da circa un milione di euro ottenuto da Città Metropolitana di Roma Capitale.
Un impegno mantenuto, per restituire al territorio uno spazio dedicato allo sport, alle associazioni e alla socialità.
Perché i luoghi di aggregazione non sono semplici strutture, ma presìdi di comunità, crescita e condivisione. È da qui che passa la nostra idea di città.
Articolo precedente
Il malcostume si combatte con la verità, non con la disinformazione
Articolo successivo
Cerveteri: PROIEZIONE GRATUITA del film I DIARI DI MIO PADRE

Ultimi articoli

Territorio

Fosso di salvaguardia di Valcanneto: iniziati i lavori di messa in sicurezza e consolidamento post-maltempo

Eventi

Fabrizio Mastropietro, Michael Magnesi e il laboratorio per bambini di Sonic: tris di eventi da Mondadori Bookstore Cerveteri

Eventi

Cerveteri: PROIEZIONE GRATUITA del film I DIARI DI MIO PADRE

Sanità

Il malcostume si combatte con la verità, non con la disinformazione

Politica

Convegno “Guida autonoma: da sperimentazione a una mobilità nuova”. Andrea Casu: “Il governo procede contromano”

Carica altri