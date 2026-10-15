Bracciano: restituire spazi alla comunità

Dalla pagina Facebook del sindaco

Il Palazzetto Starnoni, che abbiamo trovato abbandonato e vandalizzato, sta tornando a nuova vita grazie a un intervento di riqualificazione da circa un milione di euro ottenuto da Città Metropolitana di Roma Capitale.

Perché i luoghi di aggregazione non sono semplici strutture, ma presìdi di comunità, crescita e condivisione. È da qui che passa la nostra idea di città.