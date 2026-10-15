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Nasce il nuovo centro moderato: siglata l’intesa politico-programmatica tra REA e DC in vista delle prossime elezioni

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Comunicato stampa

ROMA, 15 ottobre 2026 – È stato formalmente sottoscritto nella giornata di oggi, dai rispettivi Segretari Nazionali Gabriella Caramanica e Franco De Simoni lo storico accordo politico tra il Partito Politico REA (Rivoluzione Ecologista Animalista) e la storica Democrazia Cristiana. L’accordo sancisce il ritorno strutturale della Democrazia Cristiana nel panorama istituzionale ed elettorale, dando vita a un nuovo polo di centro moderato, pragmatico e lungimirante, costruito per rispondere con efficacia alle esigenze reali del Paese in vista delle prossime scadenze elettorali.

L’alleanza unisce in un quadro unitario i principi fondanti delle due formazioni: da un lato la rigorosa tutela dell’ecosistema, della biodiversità e dei diritti e tutela degli animali promossa da REA; dall’altro i valori della DC imperniati  sulla centralità della persona, sulla solidarietà sociale e sulla famiglia di ispirazione democratica e cristiana. L’obiettivo programmatico comune punta a coniugare lo sviluppo sostenibile con il rafforzamento del welfare, della sicurezza del territorio e della buona amministrazione.

Il punto saliente dell’intesa siglata oggi prevede la creazione di una coalizione organica finalizzata alla presentazione di candidature congiunte e programmi condivisi alle prossime tornate elettorali, aperta al contributo di realtà civiche e moderate affini.

«Non si tratta di una semplice intesa elettorale, ma della nascita di un percorso comune, serio e solido, capace di riportare al centro della politica i valori della persona, della sostenibilità concreta e della giustizia sociale. La Democrazia Cristiana storica riparte accanto a REA per offrire ai cittadini un’alternativa moderata credibile, moderna e responsabile», hanno dichiarato congiuntamente i Segretari Nazionali a margine della firma.

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