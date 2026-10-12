La casa è un diritto. Non resteremo a guardare

«A chi cerca casa e non la trova, a chi la trova ma non può pagarla, a chi ha smesso di credere di poterla trovare, diciamo: questa mobilitazione è vostra».

Virginia Libero, Segretaria nazionale dei Giovani Democratici

A Roma centinaia di ragazze e ragazzi stanno protestando per il diritto alla casa per riportare al centro dell’attenzione l’emergenza abitativa.

Sappiamo che tante e tanti non possono partecipare al presidio lanciato dai GD, ma non è l’unico modo per sostenere il diritto alla casa e le ragioni di chi manifesta. Per questo abbiamo lanciato una raccolta di adesioni per dare forza a chi è in piazza. Possiamo contare su di te? Aggiungi il tuo nome ora! Porteremo a Virginia e a tutte e tutti il tuo supporto.

FAI CRESCERE LA MOBILITAZIONE!

Il presidio è aperto a tutte e tutti: puoi raggiungere le ragazze e i ragazzi in piazza Bologna a Roma, portare una tenda o fermarti anche solo per qualche ora. Ma la mobilitazione non si ferma in piazza. Condividi il modulo con amici, colleghi e conoscenti: ogni adesione è una forma di sostegno e una voce in più per il diritto alla casa.

IL PIANO CASA DEL PD

Diciamo no ai “piani casa di cartone e senza fondamenta” del Governo Meloni. Il Partito Democratico ha presentato un Piano nazionale per il diritto alla casa, che affronta alcune delle principali questioni dell’emergenza abitativa: