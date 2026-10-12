HomeCultura

Bracciano Lisbona andata e ritorno”, due autori, due storie, un unico evento a Bracciano

0
91

Giovedì, 15 ottobre ore 18,00 presso lo spazio autogestito, biblioteca comunale di Bracciano

Articolo precedente
Festival Corrispondenze 2026: a Ladispoli cinque appuntamenti con la danza contemporanea

Ultimi articoli

Cultura

Festival Corrispondenze 2026: a Ladispoli cinque appuntamenti con la danza contemporanea

Eventi

Copertine-il mondo del libro nella primissima infanzia. 2^ Edizione, ideato dall’Ass. TEA con i comuni di Bracciano, Manziana, Oriolo

Scuola

Il Centro Civico Don Milani di Bracciano: una porta aperta, una casa per tutti

Cultura

CALIFORNIA DREAMIN’, EZIO GUAITAMACCHI A ROMA CON CARLO MASSARINI PER PRESENTARE IL SUO NUOVO LIBRO

Primo piano

MAURIZIO FERRINI A “IL CACCIATORE DI SOGNI” (RAI 3): «MI SONO UNITO CIVILMENTE A SARA PER TUTELARE JACOPO E GARANTIRGLI UN FUTURO. LA DISABILITÀ?...

Carica altri