HomeCultura Bracciano Lisbona andata e ritorno”, due autori, due storie, un unico evento a Bracciano 12/10/2026 0 91 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Giovedì, 15 ottobre ore 18,00 presso lo spazio autogestito, biblioteca comunale di Bracciano TagsAvincolaBraccianocoltrinarilibriLisbonapresentazione Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedenteFestival Corrispondenze 2026: a Ladispoli cinque appuntamenti con la danza contemporanea Ultimi articoli Cultura Festival Corrispondenze 2026: a Ladispoli cinque appuntamenti con la danza contemporanea Eventi Copertine-il mondo del libro nella primissima infanzia. 2^ Edizione, ideato dall’Ass. TEA con i comuni di Bracciano, Manziana, Oriolo Scuola Il Centro Civico Don Milani di Bracciano: una porta aperta, una casa per tutti Cultura CALIFORNIA DREAMIN’, EZIO GUAITAMACCHI A ROMA CON CARLO MASSARINI PER PRESENTARE IL SUO NUOVO LIBRO Primo piano MAURIZIO FERRINI A “IL CACCIATORE DI SOGNI” (RAI 3): «MI SONO UNITO CIVILMENTE A SARA PER TUTELARE JACOPO E GARANTIRGLI UN FUTURO. LA DISABILITÀ?... Carica altri