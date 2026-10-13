Manziana, firmato il protocollo d’intesa con Cotral per il nuovo capolinea bus di via dei Platani

Comunicato stampa

Un passo importante per il miglioramento del trasporto pubblico locale e della mobilità sul territorio. Cotral e il Comune di Manziana hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che avvia il percorso per la realizzazione del nuovo capolinea degli autobus in via dei Platani e la riqualificazione delle aree attualmente destinate al trasporto pubblico.

Si tratta di un intervento atteso e importante per la nostra comunità, che nasce dall’esigenza di rendere più funzionali e organizzati gli spazi dedicati al servizio di trasporto pubblico, migliorandone la sicurezza, l’accessibilità e la qualità complessiva.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova area di attestamento per gli autobus, progettata per rispondere alle esigenze operative del servizio e degli autisti, oltre alla riqualificazione degli spazi esistenti, con particolare attenzione al decoro e alla funzionalità dell’intera area. L’obiettivo è dotare Manziana di un’infrastruttura più moderna e adeguata alle necessità di cittadini, pendolari, studenti e operatori del trasporto pubblico, contribuendo a rendere più efficiente un servizio fondamentale per i collegamenti del nostro territorio.

Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione istituzionale tra il Comune di Manziana, Cotral e la Regione Lazio. Un ringraziamento particolare va al presidente di Cotral, Manolo Cipolla, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso le esigenze del nostro territorio, all’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, per il supporto e l’impegno nel percorso che ha portato alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, e al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per l’attenzione riservata al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di mobilità.

La sottoscrizione del protocollo rappresenta l’avvio di un percorso che proseguirà con le successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera. Un percorso di collaborazione e concretezza, con un obiettivo chiaro: migliorare i servizi e la qualità della vita della nostra comunità.