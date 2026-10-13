FESTIVAL CULTURALE DELL’AREA ETRUSCO-CIMINA ad Oriolo Romano – OTTOBRE 2026

Dal profilo Facebook del comune di Oriolo
Nell’ambito della 4ª edizione del Festival Culturale organizzato dalla Comunità Montana dei Cimini in collaborazione con l’Associazione ArcA, vi aspettiamo ad Oriolo Romano con tre imperdibili appuntamenti a ingresso gratuito:
Giovedì 15 ottobre alle ore 17:00 presso il Centro Civico – Proiezione del film “Laggiù qualcuno mi ama” di Mario Martone, un omaggio intenso e poetico alla vita e all’arte di Massimo Troisi.
Sabato 17oOttobre alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale Oriolo Romano – Presentazione del libro “Voci da Casa Pascoli” di Claudio Giovanardi. Un racconto corale per immergersi nella vita del celebre poeta.
Domenica 25 Ottobre alle ore 17:30 presso Palazzo Altieri – Concerto DOS con Enzo Pietropaoli ed Eleonora Bianchini. Una suggestiva rilettura acustica tra canzone d’autore, pop rock e musica latina.
Vi aspettiamo numerosi