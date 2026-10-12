Festival Corrispondenze 2026: a Ladispoli cinque appuntamenti con la danza contemporanea

Comunicato stampa

Dal 17 ottobre al 1° novembre lo Spazio Performativo AGORÀ ospita compagnie e autori tra creazioni, nuove produzioni e work in progress. Il festival è ideato e diretto da Paola Sorressa, direttrice artistica di Mandala Dance Company.

Dal 17 ottobre al 1° novembre 2026, lo Spazio Performativo AGORÀ di Ladispoli ospita la nuova edizione del Festival Corrispondenze, ideato e diretto da Paola Sorressa, direttrice artistica di Mandala Dance Company. Cinque appuntamenti con otto realtà della danza contemporanea, tra creazioni, nuove produzioni e lavori in fase di ricerca, in un programma che attraversa differenti linguaggi e pratiche della scena. La rassegna mette a confronto generazioni e percorsi artistici diversi, dalla ricerca sul rapporto tra corpo e suono alle riletture del mito e della letteratura, dalle pratiche multidisciplinari ai processi di produzione e circuitazione. Un’attenzione particolare è riservata ai percorsi di creazione, con Mandala Dance Company impegnata anche sul fronte dello scouting e del sostegno ai nuovi autori attraverso il progetto NVED.

L’apertura, sabato 17 ottobre alle ore 17.00, è affidata al Balletto Teatro di Torino con #Soundscape, composizione istantanea con coreografia di Viola Scaglione e musica dal vivo di Andrea Fabris. Movimento, suono e spazio concorrono alla costruzione di una performance aperta all’estemporaneità, nella quale anche il luogo diventa parte della composizione. A seguire Estemporada con Le Crisalidi, coreografia di Livia Lepri, produzione 2025 sostenuta da MIC, Regione Autonoma della Sardegna e Fondazione di Sardegna. L’immagine di un involucro di plastica trasformato in casa diventa il punto di partenza per una riflessione sulla possibilità di abitare, attraversare e trasformare lo spazio. Chiude la giornata Mandala Dance Company presenta Stone, creazione di Paola Sorressa, produzione 2026 sostenuta da MIC e Regione Lazio. Una pietra diventa il centro di una ricerca sul peso, la memoria e la trasformazione, affidata ai sei interpreti Giulia Avola, Gabriele Crosta, Davide Galuppi, Silvia Pinti, Gaia Rita Sessa e Alessia Stocchi. Partnering, floorwork, contact e improvvisazione compongono una scrittura fisica che alterna assoli, duetti e momenti corali sulle musiche originali di Sergio De Vito.

Domenica 18 ottobre alle ore 17.00 il programma prosegue con Campania Danza in Gocce, con Olimpia Milione, Federica Clarizia, Antonello Apicella e Simone Liguori, autori anche delle coreografie. L’acqua attraversa la creazione come elemento di trasformazione e relazione tra individuo e collettività. Segue Fabula Saltica con Eudemonia, spettacolo di e con Chiara Tosti, con la creazione della marionetta di Mariella Carbone. Danza contemporanea e teatro di figura si incontrano nel rapporto tra la danzatrice e il suo doppio, tra controllo, dipendenza e ricerca dell’identità. La giornata si conclude con Nel tempo intessuto di Penelope – Il Viaggio di Estemporada, con coreografia e regia di Francesco Bax. La figura di Penelope e il gesto del tessere diventano il punto di partenza per una ricerca sul viaggio, sull’identità e sulla relazione con l’altro.

Venerdì 23 ottobre alle ore 17.00 arriva a Ladispoli EgriBiancoDanza con lo spettacolo per famiglie Storie di un burattino – suggestioni da Pinocchio, ideazione e coreografia di Raphael Bianco. La storia di Pinocchio viene riletta attraverso il corpo e le musiche di Domenico Scarlatti, concentrandosi sul passaggio dall’infanzia all’autonomia e sulla costruzione dell’identità.

Il programma prosegue sabato 31 ottobre alle ore 17.00 con Instabili Vaganti in Made in ILVA, regia di Anna Dora Dorno, con Nicola Pianzola. Lo spettacolo nasce da un percorso di ricerca sulla vicenda dell’ILVA di Taranto e sul rapporto tra lavoro, salute e territorio. Attraverso teatro fisico, voce, suono e videoproiezioni, la performance intreccia testimonianze di operai e cittadini, testi dei lavoratori, poesie di Luigi Di Ruscio e frammenti di Lenz di Peter Schneider. Presentato per la prima volta nel 2013, Made in ILVA ha ricevuto nel 2014 una nomination al Total Theatre Award del Fringe Festival di Edimburgo. Si continua con Naturalis Labor, che presenta Paysage après la bataille, nuova creazione al debutto romano, con coreografia di Luciano Padovani e interpretata da Marco Bissoli, Matteo Esposito, Roberta Piazza, Alice Risi e Andrea Rizzo. «Non c’è silenzio più assordante di quello che segue una battaglia.» È da questo vuoto che resta quando l’ultimo grido si perde nel vento, che prende avvio la nuova creazione di Luciano Padovani: un paesaggio attraversato dai corpi dei feriti, dalle loro voci e dalla necessità di tendere una mano, sollevare, portare via. Un lavoro che si confronta con le tracce lasciate dalla guerra e con ciò che rimane dopo la battaglia.

La chiusura, domenica 1° novembre alle ore 17.00, è dedicata a NVED – Nuovi Vettori Evolutivi Danza, progetto di scouting e accompagnamento alla produzione giunto alla quinta edizione a cura di Mandala Dance Company. Inserito nel triennio 2025/27 di NAUTILUX, NVED sostiene coreografi e coreografe Over 30, accompagnandoli dalla selezione alla produzione e alla circuitazione. L’edizione 2026 è dedicata a CONNECTIONS, tema del triennio dedicato alle forme della relazione, dell’interdipendenza e della trasformazione. Il progetto selezionato sarà sviluppato durante una residenza creativa dal 26 al 31 ottobre presso la sede di Mandala a Ladispoli, con il tutoraggio di Paola Sorressa, per diventare una nuova produzione della compagnia. Sono previste inoltre almeno tre recite di circuitazione nazionale.

Con il Festival Corrispondenze, giunto alla sua XVIII Edizione, Ladispoli ospita un programma dedicato alla danza contemporanea che attraversa spettacoli, nuove produzioni e momenti di ricerca, offrendo uno sguardo sui diversi percorsi che accompagnano la nascita di una creazione.

Maggiori informazioni su: https://www.mandaladancecompany.com

PROGRAMMA

17 ottobre 2026 – ore 17.00

Balletto Teatro di Torino – #Soundscape

Coreografia Viola Scaglione

Musiche dal vivo Andrea Fabris

Estemporada – Le Crisalidi

Coreografia Livia Lepri

Mandala Dance Company – Stone

Ideazione e coreografia Paola Sorressa

Musiche originali di Sergio De Vito



18 ottobre 2026 – ore 17.00

Campania Danza – Gocce

Con Olimpia Milione, Federica Clarizia, Antonello Apicella, Simone Liguori

Fabula Saltica – Eudemonia

Di e con Chiara Tosti

Creazione marionetta Mariella Carbone

Estemporada – Nel tempo intessuto di Penelope – Il Viaggio

Coreografia e regia Francesco Bax

23 ottobre 2026 – ore 17.00

EgriBiancoDanza – Storie di un burattino – suggestioni da Pinocchio

Ideazione e coreografia Raphael Bianco

31 ottobre 2026 – ore 17.00

Instabili Vaganti – Made in ILVA

Regia e coreografia Anna Dora Dorno

Naturalis Labor – Paysage après la bataille

Coreografia Luciano Padovani

1° novembre 2026 – ore 17.00

Mandala Dance Company – Debutto nuova produzione vincitore NVED26

Apertura di residenza del coreografo vincitore NVED26

Ufficio Stampa

Edoardo Borzi | Theatron 2.0

stampa.theatron@gmail.com | 331 2344833

Agenzia di Comunicazione e Marketing | Ufficio stampa e Digital PR | Promozione 2.0

Edoardo Borzi

Giornalista | Responsabile Comunicazione