Copertine-il mondo del libro nella primissima infanzia. 2^ Edizione, ideato dall’Ass. TEA con i comuni di Bracciano, Manziana, Oriolo

Comunicato stampa

L’associazione culturale T.E.A. Teatro Educativa Animazione in partenariato con i tre comuni di

Bracciano, Manziana e Oriolo romano presenta il progetto

“Copertine-il mondo del libro nella primissima infanzia. 2^Edizione”, finanziato dal bando Leggimi

0-6 2025 del Cepell Centro per il libro e la lettura.

Grazie a questo progetto da settembre 2026 a maggio 2027 il territorio dei tre comuni vedrà la

realizzazione di numerose attività volte alla promozione della lettura fin da piccolissimi.

Il piacere della lettura tra adulti e bambini è un momento speciale che crea un legame affettivo

fortissimo e rende possibili lo sviluppo di numerose competenze nel bambino. Ritrovarsi con un

libro da leggere ad alta voce e da guardare insieme al proprio bambino, è una di quelle attività che

ci possono sottrarre al ritmo sempre più incalzante della vita quotidiana e ci riporta alla dimensione

sensoriale dello stare insieme, oggi sempre più difficile da vivere a causa dell’invasione smodata

degli schermi nella nostra vita.

“Copertine” vuole regalare tempo e conoscenza di questo momento così importante.

Sono previste all’interno della programmazione del progetto: Feste del libro nei tre comuni, aperte a

tutto il territorio del lago, dove coinvolgeremo adulti, adolescenti, anziani e bambini; e poi letture

animate per le famiglie nelle biblioteche; laboratori nei nidi e nelle scuole dell’infanzia; momenti di

coinvolgimento delle cittadinanze con progetti di raccolta di fiabe provenienti da tutto il mondo;

percorsi di narrazione per la terza età e formazione per gli adolescenti come lettori per i più piccoli;

infine incontri dedicati a professionisti, educatori e genitori sul tema dell’importanza della lettura

fin da piccolissimi e sull’editoria per l’infanzia. Queste ultime proposte verranno realizzate in

sinergia con le librerie Mondadori di Bracciano e Manziana, e con la competenza e la

professionalità dell’Associazione Crescere coi i libri di Oriolo romano che da anni opera in questo

settore.

Tutte le attività saranno gratuite!

Con Copertine inonderemo, poi, i tre paesi di tantissimi libri, regalandoli a tutte le famiglie che

parteciperanno alle iniziative nelle scuole, alle biblioteche delle scuole stesse, ai presidi pediatrici e

alle biblioteche comunali.

Il primo appuntamento aperto alla cittadinanza sarà 21 novembre presso la Libreria Mondadori di

Bracciano con l’incontro aperto agli adulti “MiLeggi-I benefici della lettura nella primissima

infanzia”, mentre il 29 novembre continueremo con la prima Festa del libro che si terrà a Bracciano

presso il centro civico del quartiere nuovo, dove verrà aperto un punto lettura dedicato ai più piccoli

con tanti bei libri da toccare! Durante la Festa ci saranno spettacoli della compagnia di teatro di

figura T.E.A., laboratori e letture aperti a tutti.

Il Calendario completo delle iniziative è sul nostro sito www.teatrodellemarionette.com

link Copertine