Il Centro Civico Don Milani di Bracciano: una porta aperta, una casa per tutti

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano
Sabato non abbiamo soltanto intitolato un edificio, ma celebrato una casa aperta a tutta la comunità.
Un luogo nato dalla partecipazione dei cittadini e cresciuto grazie all’impegno di tante persone.
Una giornata intensa ed emozionante, insieme a chi ha contribuito a costruirne l’identità e a chi continuerà a farlo vivere.
Perché inclusione, solidarietà e partecipazione si costruiscono ogni giorno, insieme.
Marco Cricchi, sindaco di Bracciano
Il video del servizio è visionabile al link sottostante
https://www.facebook.com/reel/2236766160516443