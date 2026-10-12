HomeScuola

Il Centro Civico Don Milani di Bracciano: una porta aperta, una casa per tutti

0
112

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Sabato non abbiamo soltanto intitolato un edificio, ma celebrato una casa aperta a tutta la comunità.
Un luogo nato dalla partecipazione dei cittadini e cresciuto grazie all’impegno di tante persone.
Una giornata intensa ed emozionante, insieme a chi ha contribuito a costruirne l’identità e a chi continuerà a farlo vivere.
Perché inclusione, solidarietà e partecipazione si costruiscono ogni giorno, insieme.
Marco Cricchi, sindaco di Bracciano
Il video del servizio è visionabile al link sottostante
https://www.facebook.com/reel/2236766160516443
Articolo precedente
CALIFORNIA DREAMIN’, EZIO GUAITAMACCHI A ROMA CON CARLO MASSARINI PER PRESENTARE IL SUO NUOVO LIBRO
Articolo successivo
Copertine-il mondo del libro nella primissima infanzia. 2^ Edizione, ideato dall’Ass. TEA con i comuni di Bracciano, Manziana, Oriolo

Ultimi articoli

Cultura

Bracciano Lisbona andata e ritorno”, due autori, due storie, un unico evento a Bracciano

Cultura

Festival Corrispondenze 2026: a Ladispoli cinque appuntamenti con la danza contemporanea

Eventi

Copertine-il mondo del libro nella primissima infanzia. 2^ Edizione, ideato dall’Ass. TEA con i comuni di Bracciano, Manziana, Oriolo

Cultura

CALIFORNIA DREAMIN’, EZIO GUAITAMACCHI A ROMA CON CARLO MASSARINI PER PRESENTARE IL SUO NUOVO LIBRO

Primo piano

MAURIZIO FERRINI A “IL CACCIATORE DI SOGNI” (RAI 3): «MI SONO UNITO CIVILMENTE A SARA PER TUTELARE JACOPO E GARANTIRGLI UN FUTURO. LA DISABILITÀ?...

Carica altri