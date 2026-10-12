CALIFORNIA DREAMIN’, EZIO GUAITAMACCHI A ROMA CON CARLO MASSARINI PER PRESENTARE IL SUO NUOVO LIBRO

Comunicato stampa

MARTEDI’ 13 OTTOBRE, ORE 18, LIBRERIA ELI (VIALE SOMALIA, 50 A)

Roma, 12 ottobre 2026

Martedì 13 ottobre, alle ore 18, la Libreria ELI di Roma (Viale Somalia 50/A) ospiterà la presentazione di “California Dreamin’ – Ascesa e declino del sogno (rock) americano” (Ulrico Hoepli), il nuovo libro di Ezio Guaitamacchi. A dialogare con l’autore sarà Carlo Massarini, giornalista, critico musicale e storico volto della divulgazione musicale italiana.

Un incontro dedicato a una delle stagioni più affascinanti della musica contemporanea, raccontata attraverso lo sguardo di uno dei più autorevoli studiosi del rock. Nel volume, appena arrivato in libreria e negli store digitali, Guaitamacchi ripercorre mezzo secolo di musica nata in California, dai Beach Boys ai Red Hot Chili Peppers, intrecciando storie, aneddoti, testimonianze, interviste esclusive e ricordi personali raccolti nel corso dei suoi numerosi viaggi sulla West Coast americana.

Diviso in 22 capitoli, “California Dreamin’” si sviluppa come un vero e proprio “romanzo in musica”, capace di raccontare l’ascesa e il progressivo declino del sogno rock americano. Il libro è arricchito da illustrazioni, contributi di protagonisti del mondo musicale, una sezione dedicata ai “Californiani d’Italia” e una playlist accessibile tramite QR code che accompagna il lettore lungo il percorso narrativo.

Musicologo, musicista, autore, docente e divulgatore, Ezio Guaitamacchi è uno dei più noti critici musicali italiani. Nel corso della sua carriera ha pubblicato venticinque saggi dedicati alla storia del rock ed è stato protagonista di numerose trasmissioni radiofoniche e televisive dedicate alla musica.