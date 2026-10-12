Cerveteri, presto a dimora 150 nuovi alberi donati da Etruria Eco Festival alla città

Comunicato stampa
Si tratta del dono annunciato alla città durante lo scorso Etruria Eco Festival, la manifestazione estiva che da vent’anni è attenta ai temi dell’ecologia e dei diritti. Nel corso della manifestazione, lo scorso agosto, infatti, i volontari del Festival insieme ad Alessio Pascucci hanno invitato la Sindaca Elena Gubetti sul palco per annunciare il dono di oltre 150 giovani piante alla comunità cittadina. Obiettivo: metterli a dimora nei cortili scolastici e nei parchi pubblici comunali.
«Siamo felici di poter contribuire a questa iniziativa – dichiara Linda Ferretti, Direttrice Generale della Multiservizi Caerite – i nostri tecnici stanno già definendo la mappa delle piantumazioni. Mettere a dimora questi alberi nei cortili dei plessi scolastici e nei parchi cittadini significa offrire alla comunità spazi più vivibili, curati e ricchi di biodiversità».
«L’Etruria Eco Festival dimostra ancora una volta il suo profondo legame con il territorio, affiancando alla proposta culturale un gesto tangibile per la qualità della vita. – sottolinea l’Amministratore Unico della Multiservizi Caerite, Alessio Pascucci – Un sentito ringraziamento va agli organizzatori e ai volontari del Festival, a tutti coloro che stanno dando il proprio supporto. Come azienda municipalizzata di Cerveteri proseguiremo con impegno il lavoro quotidiano di cura, monitoraggio e valorizzazione del verde pubblico della nostra città».