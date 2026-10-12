POLIZIA LOCALE. DE SANTIS (AZIONE): “PIU’ AGENTI E STRUMENTI PER GARANTIRE SICUREZZA TERRITORIO”

Comunicato stampa

Roma, 12 ottobre 2026 – “In occasione del 156° anniversario della Polizia Locale di Roma Capitale rivolgiamo il nostro più sincero ringraziamento alle donne e agli uomini che ogni giorno garantiscono sicurezza, legalità e presidio del territorio. Un impegno che merita non solo riconoscenza, ma anche scelte politiche all’altezza delle responsabilità che vengono loro affidate.

Per rafforzare la presenza della Polizia Locale nei quartieri, dal centro alle periferie, è necessario utilizzare fino in fondo le graduatorie degli idonei ancora disponibili e accelerare il reclutamento di nuovi agenti. Allo stesso tempo, chi è già in servizio deve poter contare su organici adeguati e su dotazioni fondamentali per operare in sicurezza ed efficacia, indispensabili per affrontare le sfide di una città sempre più complessa.

Sostenere la Polizia Locale significa investire nella sicurezza dei cittadini e nella qualità della vita dei territori. Come Azione continueremo a batterci perché il Corpo abbia gli strumenti, il personale e il riconoscimento che merita, senza differenze tra centro e periferie”.

Così Antonio De Santis, consigliere capitolino di Azione e membro della Commissione Sicurezza di Roma Capitale.