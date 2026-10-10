PISCINA DI ANGUILLARA: MILIONI SPESI, PORTE CHIUSE.

Dal profilo Facebook del PD di Anguillara

Prima doveva essere primavera. Poi estate. Ora siamo a ottobre e la piscina comunale di Anguillara è ancora chiusa. Milioni di euro di soldi pubblici investiti. Un impianto inutilizzabile. Una comunità che continua ad aspettare.

Nel frattempo, ragazze, ragazzi e famiglie sono costretti a spostarsi a Bracciano o a Roma per praticare uno sport che dovrebbero poter svolgere anche nel proprio Comune.

Ci avevano spiegato che il problema era la cabina elettrica e che, una volta ceduta a E-Distribuzione, la situazione si sarebbe sbloccata.

La cessione è avvenuta. La piscina, però, è ancora chiusa.

E intanto resta un’altra questione: chi vigila sull’impianto? Un cantiere fermo e senza adeguata custodia rischia di esporre un investimento pubblico così importante a danneggiamenti e vandalismi.

Servono risposte chiare e interventi immediati per garantire la sicurezza dell’area.

Non bastano più gli annunci. È necessario sapere:

Come si intende gestire la piscina. Quali ostacoli impediscono ancora l’apertura. Quando la struttura sarà finalmente accessibile alla cittadinanza.