SINTONIA: UNO SPAZIO PER I GENITORI A MANZIANA

Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Sintònia è il progetto che offre servizi gratuiti di ascolto e supporto ai ragazzi e alle ragazze e alle loro famiglie, attraverso:
– Supporto psicologico individuale e incontri di gruppo per i giovani.
– Orientamento per scoprire nuove opportunità.
– Counseling e sostegno alla genitorialità per i genitori.
Centro Misura 10/17, viale Giuseppe Garibaldi, 26 – Trevignano Romano
Martedì e giovedì
331 455 8773
progettosintonia@gmail.com
Un luogo in cui trovare ascolto, condividere dubbi e difficoltà e scoprire nuove strade da percorrere insieme.