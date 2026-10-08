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GIORNALISTI: PLURALISMO E LIBERTÀ RICORDA ANDREA PESCIARELLI A 15 ANNI DALLA SCOMPARSA: “UN ESEMPIO DI PASSIONE CIVILE E IMPEGNO SINDACALE”

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Andrea Pesciarelli

Comunicato stampa

Pluralismo e Libertà, componente sindacale presente in Stampa Romana, FNSI, INPGI e Casagit, ricorda il giornalista Andrea Pesciarelli (per tanni anni al Tg5) a quindici anni dalla sua scomparsa, rendendo omaggio a un collega che ha segnato con il proprio impegno professionale, associativo e sindacale una stagione importante del giornalismo italiano.

“Andrea Pesciarelli ha rappresentato un punto di riferimento per tanti giornalisti che hanno creduto nel valore dell’autonomia professionale, del confronto delle idee e della difesa dei diritti della categoria”, sottolinea il coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, “Il suo contributo al sindacato dei giornalisti è stato sempre caratterizzato da competenza, equilibrio e spirito di servizio, qualità che ne hanno fatto una voce autorevole e rispettata”.

Pluralismo e Libertà ricorda inoltre il ruolo determinante svolto da Pesciarelli nella fondazione dell’associazione dei giornalisti Lettera 22, nata per promuovere il pluralismo dell’informazione, la partecipazione dei colleghi alla vita professionale e il confronto libero all’interno della categoria.

“Il suo esempio continua ancora oggi a parlare alle nuove generazioni di giornalisti”, prosegue il coordinamento nazionale, “In una fase storica in cui la professione è chiamata ad affrontare trasformazioni profonde e sfide sempre più complesse, il ricordo di Andrea Pesciarelli richiama l’importanza dell’indipendenza, della qualità dell’informazione e dell’impegno collettivo a tutela della dignità del lavoro giornalistico”.

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