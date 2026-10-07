San Francesco, voce di pace tra cielo e terra: a Testa di Lepre per l’ottavo centenario un evento multimediale di e con Agostino De Angelis

Comunicato stampa

In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, la Chiesa di San Pietro Apostolo a Testa di Lepre (Fiumicino) si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali e spirituali più intensi dell’anno. L’appuntamento, voluto dalla Proloco nella persona del Presidente Luigi Conti e accolto dal Parroco Reinaldo Cruz de Santana, è fissato per l’11 ottobre 2026 alle ore 18.00 con la rappresentazione teatrale multimediale “San Francesco, voce di pace tra cielo e terra”, con la regia e adattamento di Agostino De Angelis.

L’opera fa parte di un importante percorso nazionale ideato dal regista per celebrare la figura del Poverello di Assisi, inaugurato con successo lo scorso 26 settembre a Villa Casati, nel Comune di Muggiò.

La rappresentazione offre una prospettiva profonda e rinnovata del santo patrono d’Italia. Non si limita a ripercorrerne la dimensione storico-spirituale legata al XIII secolo, ma compie un’audace contestualizzazione nei tempi moderni.

Attraverso un linguaggio multimediale suggestivo, lo spettacolo si interroga su chi sia San Francesco oggi. I suoi valori di pace, fraternità universale, rispetto per il creato e dialogo, vengono restituiti alla società contemporanea come urgenze etiche imprescindibili.

Sul palco, l’intensità drammaturgica prenderà vita grazie alla partecipazione degli attori dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage, Monia Marchi, Riccardo Frontoni, Stefano Ercolani, Filippo Soracco e Asia Aliventi, Ginevra Colantoni, Valerio Marcelli, con il coinvolgimento della comunità parrocchiale, che renderà l’evento un momento corale di fede, cultura e condivisione.

L’evento, ad ingresso libero, rappresenta un momento di grande coesione territoriale e culturale. È promosso dalla Proloco Testa di Lepre insieme al Comune di Fiumicino e alla Parrocchia San Pietro Apostolo, in preziosa collaborazione con l’Associazione ArcheoTheatron, con il patrocinio di Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale.

Un’occasione imperdibile per la comunità e per tutti gli appassionati d’arte e spiritualità per riflettere, attraverso la forza evocativa del teatro multimediale, su un messaggio che attraversa i secoli senza perdere la sua dirompente modernità.