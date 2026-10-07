MUNICIPIO XV, TORQUATI – RIBERA: “GIORNATA DEL CAMMINARE, SABATO 10 OTTOBRE PASSEGGIATA LUNGO IL TRACCIATO DELL’ANTICA VIA VEIENTANA”

Comunicato stampa

“Per la quarta edizione del Sabato Blu, la giornata dedicata al cammino urbano promossa dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, realizzata in collaborazione con FederTrek, il Municipio XV aderisce con una passeggiata lungo il tracciato dell’antica via Veientana.

Sabato 10 ottobre, alle ore 8.00, con partenza da Piazza della Colonnetta – Isola Farnese, percorreremo insieme un tratto di via Veientana vecchia, con visita archeologica all’Arco del Pino, alla Fontana del Re Carlo e al Passo della Sibilla, per poi proseguire fino ai Casali di Borghetto San Carlo a La Giustiniana, con arrivo previsto alle ore 13.00 circa. Seguirà un confronto sulla presentazione dei progetti in corso per la valorizzazione del territorio.

Un tracciato che custodisce storia, natura e panorami che raccontano l’identità del nostro territorio. Un percorso che permette di riscoprire, passo dopo passo, un patrimonio straordinario, mettendo in relazione le testimonianze archeologiche, il paesaggio e le bellezze naturalistiche del Municipio XV. Il percorso sarà inoltre accompagnato dai contributi artistici di Dominio Pubblico, che renderanno la giornata ancora più viva e partecipata, offrendo un ulteriore punto di vista sul territorio e sul suo patrimonio.

Quella di sabato sarà una nuova occasione per far conoscere il nostro grande patrimonio naturalistico, storico e archeologico a tutte le romane e i romani, cogliendo a pieno lo spirito della Giornata Nazionale del Camminare e promuovendo al tempo stesso una mobilità lenta, sostenibile e capace di valorizzare i luoghi che attraversiamo. Un’occasione per riscoprire insieme la bellezza che ci circonda, camminando attraverso la storia e la natura del nostro territorio.

Ringraziamo l’Assessora capitolina, Sabrina Alfonsi, e il Presidente di FederTrek, Alessandro Piazzi, l’Ente Regionale Parco di Veio, i Casali del Pino e tutte le Associazioni che in queste ore sono al lavoro con il Municipio per questa nuova giornata dedicata all’ambiente, alla cultura e alla mobilità lenta e sostenibile.”

Per aderire all’iniziativa è possibile registrarsi al seguente link:

https://sabatoblu.roma.it/

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera