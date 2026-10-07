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ZITTE MAI, L’ARTE CHE NON TACE

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Zitta Mai locandina

Riceviamo e pubblichiamo

Vi presentiamo le artiste che hanno aderito alla call ” ZITTE MAI, L’ARTE CHE NON TACE” per la mostra collettiva che si terrà da

Domenica 11 ottobre
Ore 18.00
Salotto Belvedere – via Fioravanti 46 – Bracciano

Illustratrici, artiste visive, fotografe e creative dai linguaggi diversi che mettono a disposizione la loro arte a supporto delle iniziative del coordinamento.

Siamo felicissime di questa partecipazione!

Nel carosello trovate i loro nomi e una delle opere che verrà esposta durante la mostra.
Parte del ricavato della vendita verrà devoluto al coordinamento.

Ci vediamo all’inaugurazione con un super aperitivo preparato da @salottobelvedere che ringraziamo per l’ospitalità e per il supporto (metà del ricavato sarà anch’esso devoluto a Zitta Mai)

A sostenere l’evento anche il team tutto al femminile della Cantina @tenutafontanamurata che ci farà assaggiare il suo rosé.

Ci vediamo domenica!

https://www.instagram.com/p/DeMmG0TCJ87/?stkn=MzR5eHl5NXc4Njdi

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