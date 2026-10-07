Giornata mondiale della Salute Mentale – proiezione del film “Questo è mio fratello”

Comunicato stampa

Il 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, al Cinema Palma di Trevignano Romano, verrà proiettato “Questo è mio fratello”, documentario diretto da Marco Leopardi e prodotto da Stemal Entertainment con Rai Cinema. Un film molto personale, costruito attraverso immagini reali della vita familiare e materiali girati negli anni. Racconta dall’interno un periodo molto difficile della vita di Massimo Leopardi, ma anche tutto quello che accade intorno alla sofferenza psicologica: la famiglia, le relazioni, le cure, le difficoltà e la ricerca di un equilibrio.

Il film, presentato nel 2018 alla Festa del Cinema di Roma, nel 2019 ha ricevuto una Menzione Speciale ai Nastri d’Argento DOC.

Riportare il film in sala in questa data, vuole rappresentare una opportunità, un momento di incontro nel quale far convergere esperienze personali, psicologia, psichiatria, ricerca, informazione e cultura, con un’attenzione particolare alla prevenzione e alle diverse strade che possono aiutare le persone a stare meglio. Al termine della proiezione, in un dialogo aperto con il pubblico, si darà voce a Massimo Leopardi, stimolandolo a raccontare sinceramente il suo “oggi”, raccogliendo le storie dalla sala, aprendo il confronto con il punto di vista dello psicologo presente e quello del come viene raccontata e percepita oggi la “salute mentale”.

