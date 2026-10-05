PALAZZETTO CESANO, TORQUATI – MARTELLI (MUN.XV): “DA COMMISSIONE DI OGGI OTTIME NOTIZIE PER AVVIO LAVORI”

Comunicato stampa

“Grazie ai Presidenti Antonio Stampete e Nando Bonessio, che dopo gli incontri del 17 febbraio 2023 e del 17 maggio 2024, hanno da poco concluso una nuova Commissione congiunta per gli aggiornamenti relativi alle opere di completamento del Palazzetto dello Sport di Cesano.

Conclusa la gara per l’affidamento dei lavori, si procederà ora all’aggiudicazione e alle dovute verifiche amministrative, per poi procedere alla consegna del cantiere e all’avvio dei lavori, che speriamo possano essere avviati a inizio 2027.

Un momento storico per il quartiere e per tutto il Municipio XV che in questi anni, con Roma Capitale, ha ripreso a lavorare sull’impianto dopo anni di stop. Dopo l’avvio dei lavori nel 2012 con la Giunta Alemanno, gli interventi si sono dopo poco interrotti lasciando uno scheletro tra le abitazioni del quartiere di Cesano.

Ora, dopo un lungo lavoro portato avanti in questi anni, e anche grazie alla votazione in Consiglio Municipale della risoluzione n.31 del 1° agosto 2023, a distanza di quindici anni questa ferita potrà essere sanata.

Davvero grazie al Sindaco, al Direttore Generale e all’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, che con i tecnici del Dipartimento hanno ascoltato le esigenze del Municipio e lavorato al fianco dell’amministrazione municipale per raggiungere una tappa fondamentale di questo lungo percorso.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore allo Sport e al Commercio, Tommaso Martelli.