“I libri secondo Bagini e Carlone”: giovedì 8 ottobre alla Biblioteca Cialdi lo spettacolo del duo Bagini e Carlone per la rassegna “Alza la Voce!”

Comunicato stampa

Giovedì 8 ottobre alle 17:30, nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale “Alessandro Cialdi” ( Piazza Calamatta 18 ), va in scena “I libri secondo Bagini Carlone”, nuovo appuntamento della rassegna “Alza la Voce!”, promossa dalla Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS con il Centro di Solidarietà Il Ponte e con il contributo del Comune di Civitavecchia.

Protagonisti sono Biagio Bagini, autore di Radio3 Rai e scrittore prolifico, alcuni dei cui libri compaiono nella bibliografia di Nati per Leggere, e Gian Luigi Carlone, musicista della Banda Osiris. Insieme hanno portato in molte biblioteche del Nord Italia, per conto della Fondazione Molinari, spettacoli dedicati al mondo delle biblioteche come “Conciorto” e “Bibliotecari per un giorno”.

Lo spettacolo intreccia citazioni letterarie e intermezzi musicali, coinvolgendo il pubblico in un gioco sui grandi classici della letteratura, dall’Odissea in poi, tra ironia e racconto.

Dichiara il sindaco Marco Piendibene: “La biblioteca è uno dei luoghi in cui la città si riconosce come comunità. Iniziative come questa, che uniscono letteratura, musica e leggerezza, avvicinano ai libri anche chi non ha l’abitudine di frequentarli. Ringrazio la Fondazione Molinari, il Centro di Solidarietà Il Ponte e l’ufficio cultura per il lavoro condiviso e invito i cittadini a partecipare.”

Aggiunge l’assessora alla Cultura Stefania Tinti: “Con ‘Alza la Voce!’ vogliamo che la Biblioteca Cialdi sia sempre più uno spazio vivo, aperto e accessibile. Bagini e Carlone sanno raccontare i classici con una vitalità rara e ci ricordano che la lettura può essere anche un’esperienza da condividere. Il sostegno dell’Ufficio Cultura a questo progetto nasce proprio da questa convinzione. La biblioteca è un luogo di cultura vivo, grazie all’utenza che la abita con curiosità ed al personale degli uffici che la cura con dedizione.”