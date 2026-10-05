PULIAMO LE STRADE DI CIVITAVECCHIA: LA CITTÀ È DI CHI LA VIVE!

Comunicato stampa

Una città migliore non si costruisce aspettando che qualcun altro faccia il primo passo. Si costruisce partecipando, organizzandosi e mettendoci la faccia.

Per questo Riscossa Democratica lancia una mattina di mobilitazione e invita tutte e tutti a partecipare a “Puliamo le strade di Civitavecchia”, sabato 10 ottobre alle ore 10:00, in Piazza Giuseppe Verdi.

Non vogliamo limitarci a denunciare il degrado o a lamentarci di ciò che non funziona. Vogliamo essere parte della soluzione. Per noi la politica è anche questo: stare nelle strade, nei quartieri, tra le persone e trasformare la partecipazione in azione concreta.

La cura degli spazi pubblici è una questione di dignità, solidarietà e bene comune. Una città pulita e vissuta è una città più democratica, perché gli spazi pubblici appartengono a tutte e tutti e devono tornare ad essere luoghi di incontro e di comunità.

Per questo invitiamo lavoratrici e lavoratori, giovani, pensionati, studenti, associazioni e semplici cittadini a unirsi a noi. Non importa quanto tempo potremo dedicare: l’importante è esserci e contribuire, insieme, a prenderci cura di Civitavecchia.

Un ringraziamento particolare va a Everproject, che ha scelto di affiancarci e collaborare con noi in questa iniziativa. La collaborazione e la partecipazione dal basso sono strumenti fondamentali per costruire una città diversa.

Per organizzare al meglio l’iniziativa e gestire il materiale necessario per la pulizia, chiediamo a chi vuole partecipare di darci la propria adesione scrivendoci in privato sulle nostre pagine Facebook o Instagram di Riscossa Democratica.

Sabato 10 ottobre ci vediamo in piazza. Sporchiamoci le mani per la nostra città.

Perché Civitavecchia è di chi la vive.

RISCOSSA DEMOCRATICA