In tournée a ottobre con Mandala

Prosegue fino all’11 ottobre 2026 a Tarquinia il festival diretto da Paola Sorressa e ospitato dal Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Vitelleschi – PACT, Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia. Un percorso tra mito, memoria e contemporaneità che coinvolge compagnie provenienti da Italia e Spagna. Sabato 3 ottobre

Alle 15 la Sala dei Capolavori ospita la tavola rotonda Il mito e la danza, a cura di Gianluca Bocchino. Alle 18, nel Chiostro, Mandala Dance Company presenta Omaggio a Sofonisba Anguissola, creazione di Paola Sorressa dedicata alla celebre pittrice rinascimentale. Domenica 4 ottobre – ore 20.30

ARTEMIS presenta Inferno – Terra del Fuoco, coreografia di Monica Casadei. Ispirata alla prima cantica della Divina Commedia, la creazione attraversa gli archetipi della discesa agli inferi da Orfeo a Ulisse, fino a Dante, trasformando l’Inferno in un paesaggio contemporaneo di corpi, fango, pietre e fuoco. Sabato 10 ottobre – ore 20.30

È la volta di ARB Dance Company con In to reveal, coreografia di Francesco Annarumma, un rito di passaggio dedicato alle nuove generazioni e al rapporto tra esperienza, tradizione e futuro. Domenica 11 ottobre – ore 20.30

Chiude il festival ADARTE con Ora parlami d’amore, coreografia di Paola Vezzosi, liberamente ispirata al mito di Eros e Thanatos. Amore, morte, desiderio e trasformazione si incontrano in una creazione La manifestazione è vincitrice del bando MUSEI 2026 MIC _ Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo Dal Vivo, affidata da PACT nell’organizzazione a Mandala Dance Company. Info e biglietti:

Costo biglietto 10€, ridotto 5€ Under 12 e Over 60.

Biglietteria Vivaticket on line e in loco a partire dalle ore 15.

Il biglietto darà diritto all’ingresso gratuito giornaliero al Museo Etrusco di Palazzo Vitelleschi fino alle ore 19.