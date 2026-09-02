Eleganza, stile, moda e spettacolo: in Piazza Santa Maria a Cerveteri c’è “Gran Soirée”

Comunicato stampa

Sabato 5 settembre a partire dalle ore 17:30, il “salotto” della città etrusca pronto a trasformarsi in un set cinematografico di moda e creatività

Eleganza, creatività, stile, spettacolo, sperimentazione e il talento e le idee di 13 giovani designer, pronti a portare in passerella le loro creazioni originali, indossate da modelli freelance e professionisti.

Tutto pronto a Cerveteri per “Style on the Catwalk – Gran Soirée”, una sfilata di moda che sabato 5 settembre a partire dalle ore 17:30 trasformerà Piazza Santa Maria, in pieno Centro Storico, in un magnifico teatro di moda sotto le stelle.

Per una notte, la moda uscirà dagli atelier, l’arte trasformerà Piazza Santa Maria in un set la manifestazione, giunta alla sua terza edizione, creerà un percorso visivo e artistico capace di emozionare il pubblico.

“Una serata dove l’estro di giovani stilisti si coniugherà alla perfezione nello scenario suggestivo di Piazza Santa Maria, quello che da sempre è il “salotto” di Cerveteri, – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – non si tratta solamente di una sfilata, ma questo è un vero e proprio progetto culturale e sociale al quale come Amministrazione comunale sono davvero orgogliosa di aver dato un sostegno. Sarà uno spettacolo in cui si intrecceranno moda, arte, impresa, valorizzazione delle eccellenze del territorio, anche grazie alla presenza e al contributo di sponsor locali privati che con grande disponibilità hanno scelto di dare fiducia a questa iniziativa interamente curata da giovani ragazzi del territorio”.

Inizio della manifestazione fissato per le ore 17:30, con artigianato, spazi sensoriali, consulenze di immagine offerte da Nausica Astolfi, talk show e “Showroom auto” dell’Autocentro Aurelia, altro sponsor della manifestazione. All’interno di Sala Ruspoli invece, i designer protagonisti della manifestazione, esporranno le proprie creazioni offrendo un percorso artistico ed emozionale al pubblico. Dalle ore 21:30, spazio alla moda: un susseguirsi di abiti e creazioni, un’esplosione d’arte e fantasia cucita indosso, frutto del lavoro e dell’ingegno dei giovani designer. Al termine, after party co DjSet.

“La sfilata che si terrà sabato sarà un’opportunità per tanti giovani ragazzi per mettere in mostra e far conoscere la propria creatività – ha proseguito il Sindaco Elena Gubetti – i miei complimenti vanno a Francesca Ranieri e allo staff di “Style on the Catwalk”, che hanno organizzato, ideato e progettato questo evento che spero possa continuare a ripetersi anche in futuro, con lo stesso successo e gradimento di pubblico riscosso nelle prime edizioni. Promuovere giovani professionisti del territorio, appassionati di moda, far crescere il loro talento, la tenacia, la perseveranza e la creatività: con questo spirito e con questo obiettivo ho cercato di dare loro un aiuto, mettendogli a disposizione la nostra piazza e il nostro Centro Storico. Bisogna credere sempre nei nostri ragazzi, anche facendo sentire loro vicine le Istituzioni in progetti come questi”