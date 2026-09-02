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BIOMETANO BRACCIANESE, TORQUATI (MUN. XV): “SULLE EMISSIONI ODORIGENE, CHIEDIAMO RISPOSTE AD ARPA, ASL E CITTÀ METROPOLITANA”

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Le condizioni di agibilità delle fornaci a Saxa Rubra

Comunicato stampa

“Nonostante le tante note scritte da maggio a oggi dalla Presidenza del Municipio XV e dalle Commissioni, le risposte che sono pervenute a questo Municipio sono state poche e frammentate. In virtù, quindi, delle numerose segnalazioni ricevute relative alle emissioni odorigene legate presumibilmente all’impianto di biometano in corso di realizzazione su via Braccianese Claudia, ho rinnovato oggi a Città Metropolitana, ASL Roma 1 e ARPA Lazio la richiesta di un aggiornamento sulle attività e sugli accertamenti eventualmente già effettuati, chiedendo anche specifiche attività di monitoraggio e controllo, comprese campagne di misurazione di tali odori, per individuarne origine ed entità.

Come già chiarito più volte, l’iter per la realizzazione dell’impianto è stato avviato nel 2020 in un quadro normativo nazionale che negli anni ha ulteriormente favorito lo snellimento delle procedure per la realizzazione di tali strutture. In questo percorso, nel corso di questa consiliatura, il Municipio XV non ha mai sottovalutato tale vicenda, per cui sono stati approvati anche degli atti nel corso dei tre Consigli Straordinari convocati sul tema.

Oltre a questo, non è mai mancato un costante confronto con i cittadini, anche attraverso la mia partecipazione ad assemblee pubbliche organizzate al di fuori del territorio municipale. Lo stesso è avvenuto al verificarsi delle emissioni odorigene, che da segnalazioni persistono ormai da mesi e per cui come Municipio abbiamo coinvolto direttamente, e sin da subito, Città Metropolitana, ASL Roma 1 e ARPA Lazio. Riteniamo quindi necessari tutti gli accertamenti del caso, rinnovando la richiesta affinché siano effettuate anche le misurazioni in postazione fissa delle emissioni odorigene.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

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