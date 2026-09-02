Multiservizi Caerite e Farmacie comunali Cerveteri per lo sport: sconti del 25% su tutti gli integratori e prodotti energetici

Comunicato stampa

Un’iniziativa dedicata alle Associazioni sportive di Cerveteri e ai loro tesserati: una convenzione per sconti speciali sugli integratori alimentari e prodotti energetici nelle sei Farmacie comunali

“Nei prossimi giorni prenderà il via un’iniziativa speciale per tutte le Associazioni e gli sportivi della nostra città: presso le nostre sei Farmacie comunali, sarà attivo e a loro riservato uno sconto pari al 25% per l’acquisto di integratori alimentari e prodotti energetici per gli sportivi. Con gli uffici amministrativi stiamo predisponendo i documenti per la stipula di una convenzione ad hoc, che consentirà agli atleti della nostra città di poter usufruire ad un prezzo estremamente vantaggioso di prodotti dedicati a loro per l’intera stagione sportiva. A breve renderemo noti tutti i dettagli di questa iniziativa”.

A dichiararlo dal palco della 63esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti è Alessio Pascucci, Amministratore Unico della Multiservizi Caerite, società municipalizzata del Comune di Cerveteri. Un annuncio coinciso con la presentazione alla città delle compagini calcistiche locali e con le premiazioni delle eccellenze sportive del territorio.

“Un’opportunità importante che come Multiservizi vogliamo offrire agli sportivi della nostra città attraverso il servizio farmaceutico comunale – ha aggiunto Linda Ferretti, Direttore Generale della Multiservizi Caerite – vogliamo rendere le nostre Farmacie sempre più un polo di servizi, un punto di riferimento per tutti: lo facciamo già con i molteplici servizi attivi, basti pensare alle numerose attività garantite dalla Farmacia comunale n°6 in via Fontana Morella o alle giornate speciali dedicate al benessere e alla cura del corpo alla Farmacia n°5, vogliamo farlo anche con agevolazioni e scontistiche come questa”.

“Il rafforzamento della macchina amministrativa e la valorizzazione delle risorse umane rappresentano una priorità assoluta per il nostro Ente – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Con l’ingresso di queste nuove unità diamo una risposta concreta alle esigenze di efficienza dei nostri uffici e offriamo nuove opportunità professionali a beneficio del territorio. Desidero esprimere il mio ringraziamento all’Assessore al Personale Alessandro Gazzella e agli uffici comunali per il lavoro svolto con puntualità e rigore in ogni fase delle procedure concorsuali”.