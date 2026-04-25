Una bella giornata di memoria, partecipazione e comunità a Bracciano

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Questa mattina Bracciano ha celebrato il 𝟐𝟓 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 con una bella giornata di 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀, insieme alle autorità civili e militari, all’ANPI, alle associazioni e ai cittadini presenti.

Una giornata purtroppo ferita dalla notizia arrivata da Roma, dove due iscritti all’ANPI sarebbero stati colpiti con un’arma softair dopo le iniziative per la Liberazione.

Un gesto grave, che non può essere minimizzato. Il clima che si è costruito in questi anni, fatto di odio, revisionismo, aggressività verbale e delegittimazione dell’antifascismo, è pericoloso. Quando si alimenta disprezzo verso la memoria democratica del Paese, prima o poi qualcuno si sente autorizzato a fare un passo in più.

Noi però non ci facciamo intimidire.

𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 significa trasformare la memoria in azione concreta: nei diritti, nella giustizia sociale, nella cura della comunità, nella difesa della dignità umana.

Un ringraziamento sincero a tutte e tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita di questa Festa!