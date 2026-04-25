Appuntamento con “per Roma con Gualtieri”

Comunicato stampa
Il secondo appuntamento di “Per Roma con Gualtieri”, si svolgerà in Municipio XV. Un progetto di ascolto e di confronto, avviato lo scorso febbraio, che ora fa tappa nel nostro territorio. Un pomeriggio con il Sindaco @gualtieri aperto a tutti i cittadini.
📍Lunedì 27 alle ore 17.30 a Officine Farneto, Via dei Monti della Farnesina 77
Viste le tante prenotazioni per agevolare l’organizzazione vi chiedo di registrarvi al seguente link: https://actionnetwork.org/events/intervista-al-sindaco