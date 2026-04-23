23 Aprile, 2026
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𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗦𝗜𝗖𝗨𝗥𝗘𝗭𝗭𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗠𝗕𝗜𝗡𝗢,

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Comune di Trevignano

Comunicato stampa

Trevignano Romano – 9 maggio 2026

Se è vero che la maggior parte degli incidenti in età pediatrica è “prevedibile”, allora grazie all’incontro con l’Associazione Bea a Colori – Aps, scopriamo come agire per renderli “evitabili”!

BeaaColori “nasce nel dicembre2020,in un momento di grandissimo dolore. Ma prima del dolore c’è stata Beatrice, Bea per noi che l’abbiamo conosciuta ed amata, che abbiamo avuto la fortuna di viverla, come figlia, come nipote, come amica… 19anni di energia pura. Tutta questa energia doveva continuare a pulsare in ognuno di noi e lo farà grazie  a“Beaacolori” che avrà lo scopo preciso di aiutare il prossimo, di dare speranza ad altri ragazzi di vedere la vita a colori come Lei ha sempre fatto. Nessuno indietro mai….”

L’associazione annovera tra i suoi soci dei medici e sono proprio loro che, in questo incontro, forniranno alcuni elementi utili per assumere un comportamento tempestivo

𝗦𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮

Prevenzione di traumi, cadute, ustioni e intossicazioni

𝗦𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗲 𝗦𝗜𝗗𝗦

Norme per il trasporto in auto, sicurezza in strada e prevenzione e norme per il corretto sonno nel neonato

𝗧𝗲𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗼𝘃𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝘀𝗼��𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼

– Allertare il 118/112: come comunicare correttamente le informazioni

– Uso del defibrillatore da parte di personale non sanitario

– La catena della sopravvivenza: importanza della tempestività dell’intervento

– Riconoscere l’arresto cardiaco: valutazione dello stato di coscienza e del respiro

𝗠𝗮𝗻𝗼𝘃𝗿𝗲 𝗥𝗖𝗣 (𝗥𝗶𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝗼𝗽𝗼𝗹𝗺𝗼𝗻𝗮𝗿𝗲)

– Massaggio cardiaco esterno: frequenza e profondità delle compressioni

– Sequenza BLS (Adulto/Bambino/Lattante)

– Ventilazioni artificiali: uso di dispositivi barriera (pocket mask)

𝗨𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗔𝗘 (𝗗𝗲𝗳𝗶𝗯𝗿𝗶𝗹𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗘𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼)

– Accensione e posizionamento piastre

– Analisi del ritmo e scarica in sicurezza

𝗗𝗶𝘀𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘃𝗶𝗲 𝗮𝗲𝗿𝗲𝗲

– Manovre per soffocamento da corpo estraneo in adulti, bambini e lattanti

– Posizione laterale di sicurezza

𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼

– Cosa accade durante l’annegamento

– Tecniche di soccorso in acqua

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