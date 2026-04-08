PAGAMENTI CON IL BANCOMAT ANCHE PRESSO L’UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
Si informano i Cittadini che, dopo l’attivazione presso l’ufficio carte d’identità, è attivo il servizio POS anche presso l’ufficio di Polizia Locale.
Il provvedimento permetterà ai Cittadini di pagare con il bancomat tutti i diritti di competenza. Inoltre, per coloro che non potranno usufruire del POS, gli uffici avranno la possibilità di emettere bollettini Pago PA che potranno essere pagati presso qualsiasi sportello bancario, postale oppure presso i tabaccai o direttamente tramite APP.